Κοζάνη: Σε αμαξίδιο και με λευκά λουλούδια στα χέρια έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Αφροδίτη Νέστορα, τραυματισμένη από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, έφτασε σε αμαξίδιο στην Κοζάνη για την κηδεία της μητέρας της, Βάγιας. Στην Εξόδιο Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, παρευρέθηκαν ο επίσης τραυματισμένος πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, καθώς και πολιτικοί ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

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Αφροδίτη Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφτασε με αμαξίδιο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η Αφροδίτη Νέστορα, κρατώντας λευκά λουλούδια, για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της.
  • Η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία τους στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, ενώ η οικογένεια ζήτησε δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» αντί στεφάνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έφτασε με αμαξίδιο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η Αφροδίτη Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην Εξόδιο Ακολουθία για τη μητέρα της, Βάγια, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία, όπου διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, πήρε ειδική άδεια προκειμένου να βρεθεί για λίγη ώρα δίπλα στη μητέρα της και να της πει το τελευταίο αντίο.

Η εικόνα της να φτάνει στον ναό με ασθενοφόρο, κρατώντας στα χέρια της ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όσους βρίσκονταν εκεί και έσπευδαν να την συλλυπηθούν.

Αφροδίτη Νέστορα- κηδεία

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία

Το φέρετρο με τη σορό της Βάγιας Νέστορα μεταφέρθηκε στις 10:45 το πρωί της Πέμπτης (9/7) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου έφτασε και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος, επίσης, είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Στην κηδεία παρίστανται συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Νέστορα και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Μεταξύ αυτών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».Δείτε εικόνες:

Δείτε εικόνες:

Δείτε βίντεο από το kozanimedia.gr:

 

 

 

 

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