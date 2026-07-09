Λάρισα: 4 τραυματίες σε τροχαίο – Εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιφερειακή Τρικάλων στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και πυροσβεστική

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΡΙΣΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 σήμερα Πέμπτη το πρωί στη Λάρισα, στην περιφερειακή Τρικάλων.
  • Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.
  • Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, αστυνομία και πυροσβεστική, ενώ οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 σήμερα Πέμπτη το πρωί στη Λάρισα, στην περιφερειακή Τρικάλων.

Δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν πέντε άτομα, τα τέσσερα στο ένα όχημα (οικογένεια) και ένα στο άλλο, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των τεσσάρων.

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν τόσο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όσο η αστυνομία και η πυροσβεστική, καθώς υπήρξε εγκλωβισμός ενός ατόμου κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

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