Λάρισα: 4 τραυματίες σε τροχαίο – Εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

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Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 σήμερα Πέμπτη το πρωί στη Λάρισα, στην περιφερειακή Τρικάλων.

Δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν πέντε άτομα, τα τέσσερα στο ένα όχημα (οικογένεια) και ένα στο άλλο, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των τεσσάρων.

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν τόσο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όσο η αστυνομία και η πυροσβεστική, καθώς υπήρξε εγκλωβισμός ενός ατόμου κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.