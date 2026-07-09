Σούπερ μάρκετ: Αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου – Ολόκληρη η λίστα

Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι πρόκειται για μια εθνική πρωτοβουλία με στόχο τη δραστική μείωση των τιμών, με εθελοντική συμμετοχή εταιρειών και μειώσεις τουλάχιστον 5%.

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Oικονομία

σούπερ μάρκετ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για 2 έως 4 μήνες.
  • Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρεφικά είδη, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
  • Οι μειώσεις τιμών θα είναι τουλάχιστον 5%, με τη συμμετοχή των εταιρειών να είναι εθελοντική και την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή να έχει την εποπτεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις κατηγορίες βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (9/7) στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η λίστα με τα προϊόντα

  • Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά
  • Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά
  • Ψωμί και αλεύρι
  • Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια
  • Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες
  • Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες
  • Καφές, δημητριακά
  • Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή
  • Αναψυκτικά
  • Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)
  • Προϊόντα προσωπικής υγιεινής
  • Σχολικά είδη

Η δήλωση Θεοδωρικάκου

Αμέσως μετά τη σύσκεψη,  ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.

Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες.

Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή».

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