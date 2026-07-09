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Κίνα: Δραπέτευσαν 800 φίδια από φάρμα μετά τις πλημμύρες – Ανάμεσά τους και δηλητηριώδεις κόμπρες, δείτε βίντεο

Περίπου 800 φίδια, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριωδών κομπρών, δραπέτευσαν από φάρμα στην περιφέρεια Γκουανγκσί της νότιας Κίνας μετά από πλημμύρες. Οι κάτοικοι έχουν θορυβηθεί, αναφέρθηκαν δαγκώματα, και οι αρχές έχουν αποστείλει ομάδες διάσωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης

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Διεθνή Νέα

ΦΙΔΙ ΚΙΝΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 800 φίδια, μεταξύ των οποίων και δηλητηριώδεις κόμπρες, δραπέτευσαν από φάρμα στην Κίνα μετά από καταστροφικές πλημμύρες.
  • Κάτοικοι φέρεται να δέχθηκαν δαγκώματα από τα ερπετά, με έναν χωρικό να λαμβάνει επείγουσα περίθαλψη, ενώ ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
  • Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιχειρούν να πιάσουν τα φίδια μόνοι τους, καθώς τα περισσότερα φίδια έχουν ήδη παρασυρθεί από τα νερά της πλημμύρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περίπου 800 φίδια δραπέτευσαν από φάρμα στην περιφέρεια Γκουανγκσί της νότιας Κίνας, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ανάμεσα στα ερπετά συγκαταλέγονται και δηλητηριώδεις κόμπρες. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τα φίδια να κολυμπούν στα νερά με τους κατοίκους να έχουν θορυβηθεί.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, κάτοικοι φέρεται να δέχθηκαν δαγκώματα από τα ερπετά, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη αποσταλεί ομάδες διάσωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν κυρίως αλιευτικά εργαλεία και ηλεκτρικό εξοπλισμό ψαρέματος για να πιάσουν τα φίδια», δήλωσε ο Γου Ζι, επικεφαλής της επιτροπής του χωριού Ντενγκγουέι στην εφημερίδα Red Star News.

«Τα περισσότερα φίδια έχουν ήδη παρασυρθεί από τα νερά της πλημμύρας. Προς το παρόν, μόνο ένας μικρός αριθμός παραμένει σε επιπλέοντα σκουπίδια και συντρίμμια μέσα στα στάσιμα νερά. Τα περισσότερα φίδια που εντοπίστηκαν και πιάστηκαν στο σημείο ήταν μη δηλητηριώδη νερόφιδα» συνέχισε.

«Ξέφυγαν από φάρμα που καταστράφηκε»

Την Τρίτη, χρήστες του διαδικτύου δημοσίευσαν στιγμιότυπα και βίντεο, υποστηρίζοντας ότι μια φάρμα φιδιών στην πόλη Χενγκζού καταστράφηκε από τα νερά των πλημμυρών, με αποτέλεσμα να διαφύγει μεγάλος αριθμός.

Οι αναρτήσεις προειδοποιούσαν τους κατοίκους της περιοχής να λάβουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης.

«Η απόδραση σημειώθηκε το πρωί της 6ης Ιουλίου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μας εκτίμηση, περίπου 800 έως 900 φίδια δραπέτευσαν αφού η φάρμα καταστράφηκε από τα νερά της πλημμύρας. Μέχρι στιγμής, ένας χωρικός έχει δεχτεί επίθεση από φίδι και λαμβάνει επείγουσα περίθαλψη σε νοσοκομείο», δήλωσε ο Γου Ζι.

Ο Γου δήλωσε ότι οι αρχές έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις, καλώντας τους κατοίκους που δεν διαθέτουν επαγγελματικές γνώσεις και εξοπλισμό για τη σύλληψη φιδιών να μην επιχειρούν να τα πιάσουν μόνοι τους.

«Εάν οι κάτοικοι εντοπίσουν φίδια μέσα στα σπίτια τους, θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως την επιτροπή του χωριού και να ζητήσουν από εξειδικευμένο προσωπικό να αναλάβει τη διαχείριση της κατάστασης», τόνισε.

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