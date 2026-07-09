Ζάκυνθος: Βίντεο από το F-16 που τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο πιλότος, μεταφέρεται στην Ανδραβίδα

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Εκπαιδευτική πτήση πραγματοποιούσε το μαχητικό αεροσκάφος F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Το αεροσκάφος της 335 Μοίρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, λόγω βλάβης.

Σώος ο πιλότος, μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Ανδραβίδα

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και αυτή την ώρα μεταφέρεται με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να ξεκινήσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, δεν έγινε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος από τον πιλότο, ενώ το εν λόγω F-16 είχε αναβαθμιστεί σε Viper.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφεται το F-16 να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε τα βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @osintdefender

احتراق طائرة F-16 تابعة للقوات الجوية اليونانية عقب هبوط اضطراري. pic.twitter.com/BRIXXwVuDA — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 9, 2026

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Σε σχετική ανακοίνωση, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας επισημαίνει τα εξής:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».