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Ζάκυνθος: Βίντεο από το F-16 που τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο πιλότος, μεταφέρεται στην Ανδραβίδα

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου λόγω βλάβης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με τον πιλότο να είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος, της 335 Μοίρας, τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την προσγείωση, ενώ οι αρμόδιες αρχές και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

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φωτιά σε μαχητικό στη Ζάκυνθο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαχητικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, λόγω βλάβης.
  • Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις στη βάση του.
  • Το F-16 τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την προσγείωση, με τις πτήσεις να έχουν προσωρινά διακοπεί και τις αρχές να διενεργούν έρευνα για τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπαιδευτική πτήση πραγματοποιούσε το μαχητικό αεροσκάφος F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Αναγκαστική προσγείωση F -16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Το αεροσκάφος της 335 Μοίρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, λόγω βλάβης.

Σώος ο πιλότος, μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Ανδραβίδα

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και αυτή την ώρα μεταφέρεται με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να ξεκινήσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, δεν έγινε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος από τον πιλότο, ενώ το εν λόγω F-16 είχε αναβαθμιστεί σε Viper.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφεται το F-16 να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε τα βίντεο:

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @osintdefender

 

 

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Σε σχετική ανακοίνωση, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας επισημαίνει τα εξής:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

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