Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act)

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), με τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

Το νομοσχέδιο καθορίζει το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του AI Act, με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στη θέσπιση του αναγκαίου εθνικού εφαρμοστικού πλαισίου, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του σχεδίου νόμου είναι ο ορισμός της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως κεντρικής αρχής εποπτείας της αγοράς και εθνικού σημείου επαφής για την εφαρμογή του AI Act, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως κοινοποιούσας αρχής.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών, καθώς και Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), προκειμένου, κυρίως νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες με την υποστήριξη της Πολιτείας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, τη θέσπιση συστήματος διοικητικών κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, καθώς και τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης του Δημοσίου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, το προτεινόμενο πλαίσιο ακολουθεί την προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου (risk-based approach) του AI Act, εισάγοντας μηχανισμούς εποπτείας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κάθε εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, χωρίς να ανακόπτεται η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου εντάσσεται στην στρατηγική για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων και την προώθηση πολιτικών για την τεχνητή νοημοσύνη και τη διακυβέρνηση δεδομένων.