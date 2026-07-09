LIVE UPDATE
Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.
  • Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα, επεκτάθηκε στο εσωτερικό επιχείρησης, κινητοποιώντας 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση.
  • Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να «παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα» λόγω των καπνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

 

Ήχησε το 112

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε αύλειο χώρο επιχείρησης και στη συνέχεια επεκτάθηκε σ αυτή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 16.13 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Φωτιά, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ