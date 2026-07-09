Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε αύλειο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι του δήμου Δέλτα #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Ήχησε το 112

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε αύλειο χώρο επιχείρησης και στη συνέχεια επεκτάθηκε σ αυτή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 16.13 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026

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