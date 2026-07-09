Ασπρόπυργος: Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε βυτιοφόρο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά – Δύο οι εκρήξεις στο εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες

Στο μικροσκόπιο των στελεχών της Πυροσβεστικής βρίσκεται βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται το μέγεθος της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χώρο όπου στεγάζονται επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το υλικό, προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και ακολούθησε η ισχυρή έκρηξη.

Οι εργασίες επισκευής στο βυτιοφόρο και οι δύο εκρήξεις

Σύμφωνα με τον Alpha, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι όλα ξεκίνησαν από ένα βυτιοφόρο προπανίου. Το όχημα είχε μεταφερθεί στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής στις σούστες του με ηλεκτροσυγκόλληση.

Αρχικά σημειώθηκε μία πρώτη έκρηξη στο σημείο. Από αυτήν τραυματίστηκαν οι δύο πρώτοι άνθρωποι. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι από γειτονικές επιχειρήσεις έσπευσαν για να βοηθήσουν, όμως ακολούθησε η μεγάλη έκρηξη.

Η κατάθεση του ιδιοκτήτη και η έρευνα της Πυροσβεστικής

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Alpha, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποστήριξε στην κατάθεσή του πως το βυτιοφόρο ήταν άδειο.

Ωστόσο, αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι κανένα βυτιοφόρο προπανίου δεν μπορεί να είναι απολύτως άδειο, καθώς παραμένουν υπολείμματα στο εσωτερικό του. Κατά τις ίδιες πηγές, ακόμη και 100 λίτρα προπανίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν τόσο ισχυρή έκρηξη. Πάντως, το βυτιοφόρο φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση υποπίεσης.

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Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου οι αρχές να διαπιστώσουν αν ο χώρος ήταν κατάλληλος για τις συγκεκριμένες εργασίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν επίσης αν έπρεπε να είχε απομακρυνθεί το βυτιοφόρο από το σημείο ή αν έπρεπε να είχε αφαιρεθεί το βυτίο με το προπάνιο πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η στιγμή της έκρηξης

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11 τραυματίες, τρεις διασωληνωμένοι

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, τρία εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν έξι άτομα, εκ των οποίων οι δύο έχουν διασωληνωθεί, καθώς είναι πολυεγκαυματίες. Ο ένας διασωληνωμένος θα μεταφερθεί ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ του Θριασίου.

Από τους οι υπόλοιπους τέσσερις που νοσηλεύθηκαν με ελαφριά εγκαύματα, δύο άτομα υπέγραψαν και πήραν εξιτήριο, ένας άλλος μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας παραμένει για νοσηλεία.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Αττικόν, εκ των οποίων το ένα άτομο είναι διασωληνωμένο. Πρόκειται για έναν 42χρονος άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8:00 το πρωί σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων με εύφλεκτα υλικά. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δύο παρακείμενες επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κι έναν χώρο logistics, μια αποθήκη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση με 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα η κατάσταση ήταν αποπνικτική με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα στις 08:34 το πρωί να σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο του ενημέρωνε ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.

Λίγο μετά τις 9:00 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνολικά για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχυονοφορο διυλιστηρίων, ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Για λόγους ασφαλείας η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή.

Από την πυρκαγιά κάηκε ολοσχερώς μία επιχείρηση, ενώ τουλάχιστον άλλες δύο παρακείμενες έχουν υποστεί ζημιές

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας δήλωσε πως «η φωτιά σχεδόν έχει σβήσει» και επιβεβαίωσε ότι από την επέκταση της πυρκαγιάς υπήρξαν ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις.

«Υπάρχει μία γιγαντιαία μάχη της Πυροσβεστικής με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα του Δήμου, να μην υπάρξει επέκταση της φωτιάς σε άλλες επιχειρήσεις», προσέθεσε.