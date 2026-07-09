Χάρης Βαρθακούρης: Η αυτοσαρκαστική ανάρτηση από τις οικογενειακές διακοπές του και τα αποθεωτικά λόγια για την Αντελίνα Βαρθακούρη

Ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε μία χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram από τις οικογενειακές του διακοπές με την Αντελίνα Βαρθακούρη, αποθεώνοντας την εμφάνιση της συζύγου του, ενώ σχολίασε με αυτοσαρκασμό τη δική του. 

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Lifestyle

Αντελίνα Βαρθακούρη Χάρης Βαρθακούρης
Φωτογραφία: Instagram/harryvarthakouris
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε μία χιουμοριστική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, από τις οικογενειακές του διακοπές με την Αντελίνα Βαρθακούρη.
  • Στο στιγμιότυπο, το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο σε μία ιαματική πισίνα, φορώντας τα υποχρεωτικά σκουφάκια μίας χρήσης.
  • Ο τραγουδιστής αποθέωσε τη σύζυγό του για την εμφάνισή της, ενώ αυτοσαρκάστηκε για τη δική του.

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Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, είναι ένα από τα πιο αγαπητά στο κοινό ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο ερμηνευτής και η παρουσιάστρια έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο κόρες τους: η 16 ετών Μελωδία και η 14 ετών Λιόνα. Πριν από λίγες ώρες, ο επιτυχημένος τραγουδιστής έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία του με την συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή.

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Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε το ζευγάρι αγκαλιασμένο σε μία ιαματική πισίνα, στη διάρκεια των διακοπών τους. Στη φωτογραφία, την οποία έχει τραβήξει η δεύτερη κόρη τους, φοράνε τα υποχρεωτικά σκουφάκια μίας χρήσης.

Ο Χάρης Βαρθακούρης στη λεζάντα του post του, έχει αποθεώσει τη σύζυγό του για την εμφάνισή της, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με χιούμορ το πώς ο ίδιος μοιάζει, φορώντας το συγκεκριμένο σκουφάκι.

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«Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να αποδράσουμε οικογενειακώς. Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα… Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους», έχει γράψει ο καλλιτέχνης.

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