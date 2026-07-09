Χάρης Βαρθακούρης: Η αυτοσαρκαστική ανάρτηση από τις οικογενειακές διακοπές του και τα αποθεωτικά λόγια για την Αντελίνα Βαρθακούρη

Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, είναι ένα από τα πιο αγαπητά στο κοινό ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο ερμηνευτής και η παρουσιάστρια έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο κόρες τους: η 16 ετών Μελωδία και η 14 ετών Λιόνα. Πριν από λίγες ώρες, ο επιτυχημένος τραγουδιστής έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία του με την συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή.

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε το ζευγάρι αγκαλιασμένο σε μία ιαματική πισίνα, στη διάρκεια των διακοπών τους. Στη φωτογραφία, την οποία έχει τραβήξει η δεύτερη κόρη τους, φοράνε τα υποχρεωτικά σκουφάκια μίας χρήσης.

Ο Χάρης Βαρθακούρης στη λεζάντα του post του, έχει αποθεώσει τη σύζυγό του για την εμφάνισή της, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με χιούμορ το πώς ο ίδιος μοιάζει, φορώντας το συγκεκριμένο σκουφάκι.

«Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να αποδράσουμε οικογενειακώς. Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα… Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους», έχει γράψει ο καλλιτέχνης.