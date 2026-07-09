Διονύσης Σχοινάς: «Έγραψαν πάρα πολλά τότε για εμένα – Ότι κάθεται στο σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του»

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή έχουν μία κοινή πορεία σχεδόν 30 ετών. Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει μία όμορφη και δεμένη οικογένεια, ενώ σε συνεντεύξεις τους έχουν μιλήσει ο ένας για τον άλλον. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του Κωνσταντίνου Βασάλου, και ανάμεσα σε άλλα μίλησε για τη ζωή του με την σύζυγό του και συνάδελφό του, καθώς και για τα όσα έχουν γράψει για εκείνον.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου, ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε πως: «Με την Καίτη του χρόνου θα κλείσουμε 30 χρόνια μαζί, και τα τελευταία δύο χρόνια δουλέψαμε μαζί. Δεν ήθελα με τίποτα να δουλέψουμε μαζί με την γυναίκα μου. Γιατί περνάγαμε πάρα πολύ ωραία όσο δεν δουλεύαμε μαζί, και λέω μην γίνει κάτι, και ξαφνικά μας το αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν, που δουλέψαμε μαζί, ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη μουσική μου καριέρα».

«Επειδή η Καίτη ήταν πάντα σε μεγαλύτερο βεληνεκές από εμένα, τα τελευταία χρόνια εγώ, μπόρεσα και πήγα και σε ένα μαγαζί μόνος μου, έβαλα πολύ κόσμο μόνος μου, έκανα μια δεύτερη καριέρα διαφορετική, και ένιωθα πιο καλά και σαν άτομο ας πούμε, απέναντί της. Πήγαμε τώρα και το μοιράσαμε το πρόγραμμα. Αν το έκανα στην αρχή της σχέσης μας, θα έπρεπε να ανοίγω το πρόγραμμα, και όλο το πρόγραμμα να το έκανε η Γαρμπή», συνέχισε.

«Δεν με ενδιέφερε καθόλου»

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Δεν έχω νιώσει ποτέ υπό. Δεν με άφησε να το νιώσω ποτέ. Πιστεύω ότι εκεί είναι στο θέμα της γυναίκας, και στη παιδεία που έχεις πάρει και εσύ από το σπίτι σου. Κατά πόσο θα το σκεφτείς, και πώς θα το πάρεις μέσα σου. Έγραψαν πάρα πολλά τότε για εμένα. Ότι κάθεται στο σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του.

Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Ένιωσα τόσο ωραία εγώ, που παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα, και μου έκανε αυτό το παιδί, και μπόρεσα να το φροντίσω. Δεν με νοιάζει τι μου λέτε. Εγώ είμαι ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή, περνάω πάρα πολύ καλά. Αν σας πειράζει η ευτυχία μου, οκ.

Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Τι να με στεναχωρήσει; Αόρατα είναι για εμένα. Στην αρχή, στεναχωριόμουν γιατί στεναχωριόταν ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Μετά είναι αόρατα. Μετά καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα γράφονται μόνο και μόνο για να πουλήσουν φυλλάδες, τώρα ας πούμε για να γίνουν κλικ. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι της showbiz. Ο χρόνος θα δείξει τι παιδί είμαι, και θα καταλάβει ο κόσμος».