Βρούτσης για Προμηθέα Πάτρας και Λιόλιο: «Απολύτως σεβαστή κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών»

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Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, λόγω παρατυπιών στο μετοχολόγιο της ομάδας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, χαρακτήρισε την απόφαση παράνομη. Μετά τις δηλώσεις του, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε για το θέμα και υπογράμμισε τον θεσμικό ρόλο της ΕΕΑ.

«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα– απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».