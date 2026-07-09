Πολάκης: «Ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος – Κανονικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ»

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Πολιτική

Παύλος Πολάκης
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Σωστή χαρακτήρισε ο Παύλος Πολάκης τη παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου απο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζοντας παράλληλα ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος θα πραγματοποιηθεί κανονικό το Σάββατο (11/7).

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίασή της!!» τονίζει σε ανάρτησή του στο facebook o Παύλος Πολάκης

«Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ» προσθέτει και καταλήγει: «Κανονικά λοιπόν ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωί στο ξενοδοχείο WYNDHAM ATHENS στην πλατεία Καραϊσκάκη!!»

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