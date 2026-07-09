Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο – Από εργασίες με φλόγα ξεκίνησε η πυρκαγιά

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Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε χώρο επιχειρήσεων στον Ασπρόπυργο. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεση η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιάς που σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 07:40, σε Μονοπρόσωπη εταιρεία Συνεργείο Αυτοκινήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής, με εξειδικευμένα στελέχη της να μεταβαίνουν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος.

Οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε., στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του Συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Σοβαρή η κατάσταση δύο εργαζομένων

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή.

Παράλληλα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο ακόμη τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, από τους συνολικά έξι που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά το περιστατικό.

Στο νοσοκομείο Αττικόν παραμένει ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έκθεσής του στους καπνούς.

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