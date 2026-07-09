Άγιος Δημήτριος: Σφραγίστηκαν δύο παιδικές χαρές λόγω επικινδυνότητας του εδάφους

Δύο παιδικές χαρές στον Άγιο Δημήτριο σφραγίστηκαν άμεσα, μετά την έκθεση των αρμόδιων υπηρεσιών, η οποία κατέγραψε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών. Οι δύο χώροι βρίσκονται στις οδούς Ξάνθης και Ρίμινι, καθώς και στη συμβολή των οδών Ήρας και Λιδωρικίου, κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε ότι η απόφαση για τη σφράγιση των δύο παιδικών χαρών στηρίχθηκε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και στο περιεχόμενο της κατεπείγουσας έκθεσης κινδύνου της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η απόφαση δεν αποτελεί γραφειοκρατική επιλογή, αλλά μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, καθώς οι υπηρεσίες έκριναν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος στην περιοχή.

Τι έδειξε η αυτοψία

Η επίσημη αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών κατέγραψε εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφής από τα ύδατα, έντονη καθίζηση του εδάφους και κατολισθήσεις στα πρανή του ρέματος της Πικροδάφνης, με το οποίο γειτνιάζουν άμεσα οι δύο παιδικές χαρές.

Η Υπηρεσία Δόμησης έκρινε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης των πρανών και μειωμένη στατική επάρκεια του εδάφους. Για τον λόγο αυτό διέταξε τον άμεσο και αυστηρό αποκλεισμό του όμορου υπαίθριου δημοτικού παιδικού χώρου.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανέφερε ότι η είσοδος στις δύο παιδικές χαρές απαγορεύεται μέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος για τους επισκέπτες. Οι χώροι θα παραμείνουν κλειστοί έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων αντιστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής και την οριστική άρση του κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η δήλωση του δημάρχου

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, τόνισε ότι η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των παιδιών.

«Απέναντι σε όσους επιλέγουν να υποβαθμίζουν την επικινδυνότητα για μικροπολιτικούς λόγους, απαντάμε αιχμηρά: καμία καθυστέρηση και κανένας συμβιβασμός δεν χωρούν όταν απειλούνται ζωές νηπίων και παιδιών. Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών έργων αντιστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής και την οριστική άρση του κινδύνου. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι και θα παραμείνει η προστασία των πολιτών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου υπογράμμισε ότι η προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών παραμένει βασική του προτεραιότητα. Η δημοτική αρχή σημείωσε ότι οι δύο χώροι θα ανοίξουν ξανά μόνο όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος.