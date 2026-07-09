Σε ύφεση η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας. Στη συνέχεια, οι φλόγες πέρασαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Λίγο μετά τις 16:00, οι Αρχές έστειλαν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, λόγω των καπνών. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.

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