Ιράν: Χαμός στη Μασχάντ για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ – Σήκωσαν πανό με μήνυμα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ»

Η τελετή ταφής του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα, συνεχίζεται στη Μασχάντ με τεράστια πλήθη πενθούντων. Η κηδεία εξελίσσεται σε επίδειξη οργής και συσπείρωσης για την Τεχεράνη, εν μέσω αυξημένης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενώ ο νέος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει κρυμμένος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πενθούντες κρατούν πανό κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ημέρα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ. Πηγή: Alkis Konstantinidis / Reuters
Πενθούντες κρατούν πανό κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ημέρα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ. Πηγή: Alkis Konstantinidis / Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με τεράστια πλήθη πενθούντων να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Μασχάντ, συνεχίζεται η τελετή ταφής του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα. – Πενθούντες κρατούσαν ένα τεράστιο πανό με μήνυμα «We will kill Trump», ενώ κόκκινες σημαίες κυριαρχούσαν στην πομπή ως αίτημα εκδίκησης για τη δολοφονία του Ιρανού ηγέτη. – Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τον θάνατο του πατέρα του, παραμένοντας κρυμμένος λόγω τραυματισμού και αυξημένων απειλών ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με τεράστια πλήθη πενθούντων να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Μασχάντ, συνεχίζεται η τελετή ταφής του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα τέλη Φεβρουαρίου, σε επίθεση που, σύμφωνα με το CNN, συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φορτηγά που μετέφεραν τα φέρετρα του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του πέρασαν την Πέμπτη μέσα από τους δρόμους της ιερής πόλης, με χιλιάδες ανθρώπους να τα συνοδεύουν έως τον χώρο της ταφής.

Όχημα που μεταφέρει τα φέρετρα του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του κατά την πομπή της ταφής στη Μασχάντ, στις 10 Ιουλίου 2026. Πηγή: Alkis Konstantinidis / Reuters
Όχημα που μεταφέρει τα φέρετρα του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του κατά την πομπή της ταφής στη Μασχάντ, στις 10 Ιουλίου 2026. Πηγή: Alkis Konstantinidis / Reuters

Κόκκινες σημαίες και σύνθημα εκδίκησης

Σε εικόνα που δημοσίευσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, πενθούντες εμφανίζονται να κρατούν ένα τεράστιο πανό στην οδό Ιμάμ Ρεζά, με μήνυμα στα αγγλικά: «We will kill Trump».

Το κόκκινο χρώμα του πανό, όπως και οι κόκκινες σημαίες που κυριαρχούσαν στην πομπή, παραπέμπουν στο αίτημα εκδίκησης για τη δολοφονία του Ιρανού ηγέτη.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν: «Στρατός, Φρουροί της Επανάστασης, εκδίκηση, εκδίκηση!»

Η άφιξη των φερέτρων στη Μασχάντ καθυστέρησε, καθώς η παρουσία του πλήθους στην πομπή ήταν μαζική.

Πενθούντες κρατούν πανό κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ημέρα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ. Πηγή: Mohammed Salem / Reuters
Πενθούντες κρατούν πανό κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ημέρα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ. Πηγή: Mohammed Salem / Reuters

Ταφή μόνο με την οικογένεια

Η ταφή του Χαμενεΐ αναμένεται να γίνει παρουσία μόνο των μελών της οικογένειάς του, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή εντείνει την προσμονή για το αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος και νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τον διορισμό του.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές αν θα παραστεί στην ταφή του πατέρα του. Τα κρατικά μέσα δεν κατονόμασαν τους παρευρισκόμενους, ενώ τις τελευταίες ημέρες την οικογένεια εκπροσωπούσαν οι αδελφοί του, Μοσταφά, Μασούντ και Μεϊσάμ.

Πενθούντες συγκεντρώνονται έξω από το Ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασχάντ, κατά την ημέρα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ. Πηγή: Mohammed Salem / Reuters
Πενθούντες συγκεντρώνονται έξω από το Ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασχάντ, κατά την ημέρα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ. Πηγή: Mohammed Salem / Reuters

Ο νέος ανώτατος ηγέτης παραμένει κρυμμένος

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη της ηγεσίας, μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με το CNN, φέρεται να τραυματίστηκε στα πλήγματα του Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έκτοτε παραμένει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Έχει επικοινωνήσει με τους υποστηρικτές του μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, χωρίς δημόσια εμφάνιση και χωρίς να ακουστεί η φωνή του.

Οι απειλές ασφαλείας έχουν αυξηθεί μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ το Ισραήλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης είναι «marked for death».

Πενθούντες κρατούν φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της τελετής ταφής του στη Μασχάντ. Πηγή: Majid Asgaripour / Wana News Agency / Reuters
Πενθούντες κρατούν φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της τελετής ταφής του στη Μασχάντ. Πηγή: Majid Asgaripour / Wana News Agency / Reuters

Μια εβδομάδα πένθους σε πέντε πόλεις

Την τελευταία εβδομάδα, τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν σε πέντε πόλεις και δύο χώρες για να αποχαιρετήσουν τον Αλί Χαμενεΐ, σε μια πολυήμερη τελετή πένθους με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Στη Μασχάντ, όπου κορυφώνεται η τελετή, ο κόσμος κρατούσε φωτογραφίες του σκοτωμένου ηγέτη, ενώ άλλα πανό ζητούσαν τον θάνατο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κηδεία εξελίσσεται σε μια επίδειξη οργής και συσπείρωσης για την Τεχεράνη, την ώρα που η ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένει στα ύψη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ