Ιράν: Χαμός στη Μασχάντ για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ – Σήκωσαν πανό με μήνυμα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ»

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Με τεράστια πλήθη πενθούντων να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Μασχάντ, συνεχίζεται η τελετή ταφής του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα τέλη Φεβρουαρίου, σε επίθεση που, σύμφωνα με το CNN, συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φορτηγά που μετέφεραν τα φέρετρα του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του πέρασαν την Πέμπτη μέσα από τους δρόμους της ιερής πόλης, με χιλιάδες ανθρώπους να τα συνοδεύουν έως τον χώρο της ταφής.

Κόκκινες σημαίες και σύνθημα εκδίκησης

Σε εικόνα που δημοσίευσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, πενθούντες εμφανίζονται να κρατούν ένα τεράστιο πανό στην οδό Ιμάμ Ρεζά, με μήνυμα στα αγγλικά: «We will kill Trump».

Το κόκκινο χρώμα του πανό, όπως και οι κόκκινες σημαίες που κυριαρχούσαν στην πομπή, παραπέμπουν στο αίτημα εκδίκησης για τη δολοφονία του Ιρανού ηγέτη.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν: «Στρατός, Φρουροί της Επανάστασης, εκδίκηση, εκδίκηση!»

Η άφιξη των φερέτρων στη Μασχάντ καθυστέρησε, καθώς η παρουσία του πλήθους στην πομπή ήταν μαζική.

Ταφή μόνο με την οικογένεια

Η ταφή του Χαμενεΐ αναμένεται να γίνει παρουσία μόνο των μελών της οικογένειάς του, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή εντείνει την προσμονή για το αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος και νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τον διορισμό του.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές αν θα παραστεί στην ταφή του πατέρα του. Τα κρατικά μέσα δεν κατονόμασαν τους παρευρισκόμενους, ενώ τις τελευταίες ημέρες την οικογένεια εκπροσωπούσαν οι αδελφοί του, Μοσταφά, Μασούντ και Μεϊσάμ.



Ο νέος ανώτατος ηγέτης παραμένει κρυμμένος

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη της ηγεσίας, μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με το CNN, φέρεται να τραυματίστηκε στα πλήγματα του Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έκτοτε παραμένει σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Έχει επικοινωνήσει με τους υποστηρικτές του μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, χωρίς δημόσια εμφάνιση και χωρίς να ακουστεί η φωνή του.

Οι απειλές ασφαλείας έχουν αυξηθεί μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ το Ισραήλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης είναι «marked for death».

Μια εβδομάδα πένθους σε πέντε πόλεις

Την τελευταία εβδομάδα, τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν σε πέντε πόλεις και δύο χώρες για να αποχαιρετήσουν τον Αλί Χαμενεΐ, σε μια πολυήμερη τελετή πένθους με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Στη Μασχάντ, όπου κορυφώνεται η τελετή, ο κόσμος κρατούσε φωτογραφίες του σκοτωμένου ηγέτη, ενώ άλλα πανό ζητούσαν τον θάνατο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κηδεία εξελίσσεται σε μια επίδειξη οργής και συσπείρωσης για την Τεχεράνη, την ώρα που η ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένει στα ύψη.