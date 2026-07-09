Βρετανία: Αρνείται τις 10 απόπειρες δολοφονίας ο κατηγορούμενος για το μακελειό στο τρένο του Χάντινγκτον

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Αθώος δήλωσε ο 33χρονος Άντονι Ουίλιαμς, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με μαχαίρι, μεταξύ των οποίων και η μαζική επίθεση σε τρένο στην περιοχή του Χάντινγκτον, στο Κέιμπριτζσαϊρ της Βρετανίας, τον Νοέμβριο του 2025.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Κέιμπριτζ και αρνήθηκε συνολικά 21 κατηγορίες, ανάμεσά τους δέκα απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Επίθεση σε επιβάτες τρένου

Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025 σε αμαξοστοιχία της LNER που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο, όταν αρκετοί επιβάτες δέχθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι.

Ο δικαστής Μαρκ Μπίσοπ διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος έως την έναρξη της δίκης, η οποία ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου, ενώ νέα διαδικαστική ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Αντιμέτωπος με συνολικά 21 κατηγορίες

Ο Ουίλιαμς αρνήθηκε επίσης την κατηγορία της κατοχής αιχμηρού αντικειμένου μέσα σε τρένο, κατά τη διαδρομή μεταξύ Πίτερμπορο και Χάντινγκτον την 1η Νοεμβρίου.

Παράλληλα, δήλωσε αθώος για επίθεση που προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αστυνομικό, η οποία φέρεται να σημειώθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στις 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Sky News.

Κατηγορείται και για άλλες επιθέσεις

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος φέρεται να πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων σε διάστημα λίγων ημερών, τις οποίες αρνείται.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή μαχαιριού σε περιστατικό στον σταθμό Pontoon Dock DLR στο Λονδίνο, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Νοεμβρίου, όπου ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπο από επίθεση με μαχαίρι.

Ο Ουίλιαμς αρνήθηκε ακόμη τις κατηγορίες για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας ενός 14χρονου αγοριού, ενός 22χρονου και ενός 28χρονου στο Πίτερμπορο στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Επιπλέον, δήλωσε αθώος για επεισόδιο σε κουρείο της πόλης, για την κλοπή συσκευασίας μαχαιριών από κατάστημα Asda στο Στίβενεϊτζ, για επίθεση σε επιβάτη σε τρένο από το King’s Cross προς το Πίτερμπορο, καθώς και για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο κοντά στη γέφυρα Henry Penn Walk και τον χώρο στάθμευσης Rail World στο Πίτερμπορο.