Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ απειλούν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν και η εμπλοκή της Ουάσινγκτον στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παρεμποδίζουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των κρατών που εξαρτώνται από αυτήν, υποστήριξε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί ανέφεραν ότι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η ναυσιπλοΐα υπό την εποπτεία του Ιράν έχει αποκατασταθεί περίπου στο 50% των επιπέδων που ίσχυαν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι η διέλευση επεκτείνεται αποκλειστικά σε πλοία που έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές που έχει καθορίσει η Τεχεράνη, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν παράλληλα νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική παρέμβαση θα προκαλέσει «συντριπτική απάντηση».