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Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ απειλούν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις και η εμπλοκή τους στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ απειλούν την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού και τα συμφέροντα των εξαρτώμενων κρατών. Παράλληλα, οι Φρουροί τονίζουν ότι η ναυσιπλοΐα έχει αποκατασταθεί περίπου στο 50% των προπολεμικών επιπέδων, αποκλειστικά για πλοία με άδεια της Τεχεράνης, και προειδοποιούν τις ΗΠΑ για «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση νέας παρέμβασης.

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Διεθνή Νέα

Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης, Φωτογραφία Αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις και η εμπλοκή της Ουάσινγκτον στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παρεμποδίζουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, υποστήριξε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ναυσιπλοΐα υπό την εποπτεία του Ιράν έχει αποκατασταθεί περίπου στο 50% των προπολεμικών επιπέδων. Η διέλευση επεκτείνεται αποκλειστικά σε πλοία που έχουν λάβει άδεια από την Τεχεράνη.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική παρέμβαση θα προκαλέσει «συντριπτική απάντηση».

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Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν και η εμπλοκή της Ουάσινγκτον στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παρεμποδίζουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των κρατών που εξαρτώνται από αυτήν, υποστήριξε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί ανέφεραν ότι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η ναυσιπλοΐα υπό την εποπτεία του Ιράν έχει αποκατασταθεί περίπου στο 50% των επιπέδων που ίσχυαν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι η διέλευση επεκτείνεται αποκλειστικά σε πλοία που έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές που έχει καθορίσει η Τεχεράνη, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν παράλληλα νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική παρέμβαση θα προκαλέσει «συντριπτική απάντηση».

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