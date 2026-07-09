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Βούλα: Συνελήφθη 50χρονος για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Πώς της απέσπασαν μετρητά και κοσμήματα 200.000 ευρώ

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου στη Βούλα, ο οποίος κατηγορείται για απάτη και κλοπή 200.000 ευρώ σε βάρος μιας 71χρονης γυναίκας. Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα διαρροής, απέσπασαν από την ηλικιωμένη μετρητά και κοσμήματα. Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 50χρονος στη Βούλα για απάτη και κλοπή-μαμούθ σε βάρος 71χρονης, η οποία έχασε μετρητά και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ.
  • Οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής, της ζήτησαν να τυλίξει χρήματα και τιμαλφή σε αλουμινόχαρτο.
  • Ο 50χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ οι συνεργοί του αναζητούνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μία σύλληψη για υπόθεση απάτης και κλοπής-μαμούθ σε βάρος μίας ηλικιωμένης γυναίκας, στις 4 Ιουλίου στη Βούλα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Η 71χρονη έπεσε θύμα δύο αγνώστων, οι οποίοι της τηλεφώνησαν και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, της ζήτησαν να τυλίξει σε ένα αλουμινόχαρτο χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσει μέσα σε μία σακούλα.

Οι δράστες άρπαξαν την σακούλα και έγιναν καπνός, με την αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. 

Συνελήφθη ένας 50χρονος, αναζητούνται οι συνεργοί του

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, που ανέλαβαν την διερεύνηση της υπόθεσης, ταυτοποίησαν έναν 50χρονο και του πέρασαν χειροπέδες το πρωί της Δευτέρας (6/7). Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται.

Στην κατοχή του, αλλά και σε σπίτια του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Ο 50χρονος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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