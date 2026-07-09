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Ηράκλειο: Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο έπειτα από καταγγελία ότι επιτέθηκε σε ανήλικο εργαζόμενο

Αστυνομικοί συνέλαβαν 61χρονο διευθυντή ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για επίθεση, εξύβριση και απειλές. Το περιστατικό καταδίκασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου στη Χερσόνησο Ηρακλείου προχώρησαν αστυνομικοί.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι ο διευθυντής τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.
  • Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι «τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σίγουρα αποδεκτά και πάντως τα καταδικάζουμε».

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Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι ο διευθυντής τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε χθες. Ο ανήλικος εργαζόμενος υπέβαλε χθες το βράδυ σχετική καταγγελία στο Α.Τ. Χερσονήσου. Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν τον τουρισμό. «Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σίγουρα αποδεκτά και πάντως τα καταδικάζουμε», τόνισε ο κ. Πελεκανάκης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι αποδεκτά σε καμία περίπτωση και δεν συνάδουν με την εικόνα που πρέπει να εκπέμπει ο τουριστικός κλάδος.

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