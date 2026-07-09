LIVE UPDATE
Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος κολυμβητής στα Κερδύλια

Ένας 67χρονος κολυμβητής ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή των Κερδυλίων, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Οι αρχές είχαν κινητοποιηθεί μετά την ενημέρωση για την εξαφάνισή του, ενώ προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

λιμενικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός ανασύρθηκε ένας 67χρονος κολυμβητής από τη θαλάσσια περιοχή των Κερδυλίων, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.
  • Η Λιμενική Αρχή Ιερισσού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και ξεκίνησε άμεσα έρευνες, με τον 67χρονο να εντοπίζεται στη θάλασσα και να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.
  • Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενώ το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 67χρονος κολυμβητής από τη θαλάσσια περιοχή των Κερδυλίων, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή Ιερισσού ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του άνδρα. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, ναυαγοσώστης και αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Ο εντοπισμός του 67χρονου

Ο 67χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα και ιδιώτης τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 67χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ