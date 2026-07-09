Θεσσαλονίκη: Νεκρός 67χρονος κολυμβητής στα Κερδύλια

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Νεκρός ανασύρθηκε ένας 67χρονος κολυμβητής από τη θαλάσσια περιοχή των Κερδυλίων, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή Ιερισσού ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του άνδρα. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, ναυαγοσώστης και αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Ο εντοπισμός του 67χρονου

Ο 67χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα και ιδιώτης τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 67χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.