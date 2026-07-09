Τραγωδία στην Κίνα: 28 νεκροί έπειτα από φωτιά σε εργοστάσιο υποδημάτων – BINTEO

Τραγωδία στην Κίνα, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υποδημάτων στοίχισε τη ζωή σε 28 ανθρώπους, όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, Xinhua, επικαλούμενο έναν πρώτο απολογισμό, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα (07.00 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν.Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνει φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

🚨 MASSIVE INFERNO: A horrific fire has just completely gutted a major shoe factory in Jinjiang, China, causing major casualties! The blaze erupted at noon, trapping desperate workers on the multi-story rooftop surrounded by thick, suffocating black smoke as rescue teams… pic.twitter.com/KIfo2y2Bcs — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 9, 2026

Massive fire breaks out at Huiteng Shoes Co., Ltd. factory in Jinjiang, Quanzhou, Fujian Province, China 🇨🇳 (09.07.2026) Multiple people are trapped as emergency rescue operations get underway. pic.twitter.com/ZJHSRrHRNx — Disaster News (@Top_Disaster) July 9, 2026

Προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην CCTV. Υλικά κατασκευής παπουτσιών που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο είναι πολύ εύφλεκτα και μπορεί να προκάλεσαν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, είπε ο αξιωματούχος. Λόγω των υλικών η οσμή στο σημείο είναι αρκετά έντονη προκαλώντας ερεθισμούς στα μάτια, ανέφερε η CCTV.

Η Τζιντζιάνγκ, στην παραλιακή επαρχία Φουτζιάν, είναι ένα σημαντικό κέντρο κατασκευής παπουτσιών και ρούχων και αναφέρεται συχνά ως “πρωτεύουσα παπουτσιών” της Κίνας. Οι χιλιάδες εταιρίες στην πόλη κατασκεύασαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το 2024, που ισοδυναμεί με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.