Νίκος Ανδρουλάκης: Δίκαιη πράσινη μετάβαση που θα δώσει ανθεκτικότητα στη Δυτική Μακεδονία

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Συλλαλητήριο από όλη τη Δυτική Μακεδονία διοργανώνεται στη Κοζάνη απόψε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απολιγνιτοποίηση στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο σημειώνει πως είναι εύλογο να αντιδρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα κυβερνητικό σχέδιο που έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του ΑΕΠ και στο να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, οδηγώντας τη νέα γενιά να φύγει στο εξωτερικό ή να επιλέξει την εσωτερική μετανάστευση.

«Η μετάβαση που σχεδίασε η Νέα Δημοκρατία ούτε πράσινη είναι, διότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ούτε δίκαιη είναι, διότι έδωσαν με έναν τρόπο εγκληματικό τον ενεργειακό χώρο στους ολιγάρχες και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, τους συνεταιριστές, τους δήμους και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και το υψηλό κόστος ζωής», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης .

Επισημαίνει την απόφαση για «ξαφνικό θάνατο», όπως αναφέρει της 5ης υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαΐδας καοι τονίζει πώς «ακόμη και οι Γερμανοί αξιοποιούν τα απώτατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες.

Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξουν πολιτική, διότι η καταστροφή που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια».

«Δεσμεύομαι ότι με την πολιτική αλλαγή θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επώδυνες επιπτώσεις με ένα σχέδιο αναπτυξιακό, αλλά και μια πράσινη μετάβαση δίκαιη, που θα δώσει ανθεκτικότητα στην ευρύτερη περιοχή”, καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει αύριο σε επίκαιρη ερώτηση για το κόστος ζωής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10.30 θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού.