Έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες: Στάχτη «έπνιξε» το Σεμπού, ακυρώθηκαν πτήσεις – BINTEO

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Μέτριας έντασης έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο ηφαίστειο Κανλαόν στις Φιλιππίνες, προκαλώντας εκτεταμένη πτώση ηφαιστειακής τέφρας, ακυρώσεις πτήσεων και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS), η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:33 τοπική ώρα στον κρατήρα της κορυφής και διήρκεσε περίπου τρία λεπτά.

Η στήλη τέφρας έφτασε σε ύψος 2.000 έως 3.000 μέτρων πάνω από τον κρατήρα, πριν παρασυρθεί προς τα ανατολικά.

Huge eruption of the Kanlaon volcano in Negros Island Region, Philippines 🇵🇭 (09.07.2026) Ash from the volcano is estimated to reach about 2-3 km into the sky. pic.twitter.com/fyGT7mc30i — Disaster News (@Top_Disaster) July 9, 2026

Πυροκλαστικές ροές και ηφαιστειακή τέφρα

Το PHIVOLCS ανακοίνωσε ότι κατά την έκρηξη καταγράφηκαν πυροκλαστικές ροές στις νοτιοανατολικές πλαγιές του ηφαιστείου, οι οποίες πιθανόν έφτασαν σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου από τον κρατήρα.

Οι ανατολικοί άνεμοι μετέφεραν τη στάχτη από το νησί Νέγκρος προς το δυτικό τμήμα της επαρχίας Σεμπού.

Η πτώση τέφρας επιβεβαιώθηκε στους δήμους Balamban, Toledo, Pinamungahan και Aloguinsan, ενώ η πόλη Canlaon ανέφερε ότι τουλάχιστον δέκα περιοχές επηρεάστηκαν.

Στην περιοχή Masulog καταγράφηκαν επίσης πιθανές βαλλιστικές εκτινάξεις, δηλαδή θραύσματα ηφαιστειακών πετρωμάτων που εκτοξεύθηκαν κατά την έκρηξη.

Ακυρώθηκαν οκτώ πτήσεις

Εξαιτίας της ηφαιστειακής δραστηριότητας, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτώ πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Mactan-Cebu International Airport.

Οι τοπικές αρχές άρχισαν να διανέμουν προστατευτικές μάσκες στους κατοίκους, προειδοποιώντας ότι η εισπνοή της ηφαιστειακής τέφρας μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.

Αυξημένη η ηφαιστειακή δραστηριότητα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η δραστηριότητα του Κανλαόν παρουσιάζει αύξηση τις τελευταίες ημέρες.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 19 ηφαιστειακοί σεισμοί, ενώ στις 8 Ιουλίου το ηφαίστειο εξέπεμψε 2.454 τόνους διοξειδίου του θείου.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε διόγκωση του ηφαιστειακού οικοδομήματος, ένδειξη ότι το μάγμα συνεχίζει να ασκεί πίεση κάτω από την επιφάνεια.

Το Επίπεδο Συναγερμού 2 παραμένει σε ισχύ, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος στη Μόνιμη Ζώνη Κινδύνου σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από τον κρατήρα, καθώς δεν αποκλείονται νέες ατμογενείς ή μαγματικές εκρήξεις.