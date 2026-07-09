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Καιρός: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Σφοδρή καταιγίδα στα βόρεια προάστια

Ισχυρές βροχές σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας, με πιο έντονα φαινόμενα στα βόρεια προάστια. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες μικρής διάρκειας στα βόρεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές βροχές εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα βόρεια προάστια.
  • Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
  • Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρές βροχές εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα βόρεια προάστια.

Οι βροχοπτώσεις συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους και βροντές, ενώ η μεταβολή του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Κυρίως στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά από το βράδυ, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες εξάρσεις μέχρι την εξασθένησή τους.

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