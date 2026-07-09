Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του – «Ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου…»

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η Δώρα Δημητροπούλου έχει τα γενέθλιά της. Ο Γιώργος Τσαλίκης πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στη σύζυγό του.

Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα από το παρελθόν. Σε αυτά, βλέπουμε την Δώρα Δημητροπούλου έγκυο στον δεύτερο γιο τους, ενώ έχει μαζί της το πρώτο τους παιδί. Ο Γιώργος Τσαλίκης, μίλησε στην ανάρτησή του για εκείνη την περίοδο της ζωής τους, που ενώ περίμεναν να έρθει στον κόσμο το τέταρτο μέλος της οικογένειάς τους, παράλληλα πενθούσαν τον χαμό του αδελφού της συζύγου του.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης έχει γράψει στο post του: «Η Δώρα μου έχει γενέθλια. Και θέλω να μοιραστώ τα συναισθήματα μου με μια σκηνή από τη ζωή μας… Η Δώρα έγκυος στο Χάρη, έχει μόλις βιώσει το μεγαλύτερο πόνο της ζωής της…

Έχει χάσει τον αδερφό της… το Γιώργο μας… Η ψυχή της είναι μαύρη όπως και τα ρούχα της… Έχει όμως ένα μωράκι στην κοιλιά της κι ένα στην αγκαλιά της… Και πρέπει να τα προστατεύσει… Δεν έκλαψε τότε πολύ… Γιατί ταραζότανε και είχε ήδη κινδυνεύσει στην πρώτη της γέννα…

Έκανε τα πάντα να κρατήσει το παιδί… Δεν έκλαιγε μπροστά στο Βασίλη, δεν ήταν ποτέ θλιμμένη… Για να μη το νιώσει το παιδί και πληγωθεί… Έκλαψε πολύ μόλις γέννησε, γέμισε μετά κύστες το πρόσωπο της και έκανε ένα πολύωρο χειρουργείο… Έσκασε είπανε οι γιατροί! Τα κατάφερε όμως…

Αυτή είναι η Δώρα… Κάνει τον πόνο της αγάπη… Κάνει τη ζωή της προσφορά… Σε εμάς και στον κόσμο… Ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει… Και ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου… Να τα χιλιάσεις πολύτιμη, σπάνια και υπέροχη Δώρα μου… Δώρα μας… Δωράκι μου… Δωράκι μας…».