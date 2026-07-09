Πάνος Σταθακόπουλος: «Δεν ήθελα καθόλου η ανιψιά μου να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού – Ξέρω τις δυσκολίες»

Την προσωπική του διαδρομή στην υποκριτική, καθώς και την απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο του θεάτρου και της τηλεόρασης, αποκάλυψε ο Πάνος Σταθακόπουλος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», θυμούμενος τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η υποκριτική δεν αποτελούσε αρχικά το μεγάλο του όνειρο. Η πρώτη του επιδίωξη ήταν να απομακρυνθεί από το χωριό του και να βρεθεί στην Τήνο, ακολουθώντας έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

«Δεν πήγα με σκοπό να γίνω ηθοποιός. Είπα ότι θα πάω να γίνω παπάς, για να πάω στην Τήνο, για να φύγω από το χωριό. Είχα όμως μια έφεση στο θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του, καθώς η υποκριτική τού προσέφερε την ευκαιρία να εξερευνήσει διαφορετικούς χαρακτήρες και να δοκιμαστεί σε μια μεγάλη γκάμα ρόλων.

«Δεν μετάνιωσα, γιατί στο επάγγελμα που είμαι έχω κάνει και παπάδες. Είναι μια δουλειά που σου δίνει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι όταν μου δίνουν ρόλους παπά», είπε με χιούμορ.

Η συμβουλή στην ανιψιά του για τον δρόμο της υποκριτικής

Σε άλλο σημείο, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την κόρη της αδερφής του, η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί επίσης με την υποκριτική και μάλιστα θα συμμετάσχει σε νέα σειρά με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως αρχικά δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, καθώς γνωρίζει καλά τις δυσκολίες του χώρου.

«Δεν ήθελα καθόλου να ακολουθήσει το επάγγελμα, γιατί ξέρω τις δυσκολίες. Δεν μπορείς να πεις “όχι”, γιατί κι εγώ το ακολούθησα. Έφυγα από την Τήνο, από παπάς και έγινα ηθοποιός. Λες όμως: “Ξέρεις, υπάρχουν δυσκολίες, μην πεις δεν στα είπα”. Εγώ δεν είχα κάποιον να μου τα πει. Και να είχα, το ίδιο θα έκανα», σημείωσε.