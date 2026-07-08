Γιώτα Τσιμπρικίδου: Η εξομολόγηση για τους πρώτους μήνες με το μωρό της – «Με δυσκολεύει το ότι ακόμη δεν ξέρεις ακριβώς γιατί κλαίει»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, κάθισε η Γιώτα Τσιμπρικίδου το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο «Νωρίς – Νωρίς», η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τη δύο μηνών κόρη της. Υπενθυμίζεται ότι η νέα μητέρα έφερε στον κόσμο το μωρό της, τον Μάιο που μας πέρασε.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Γιώτα Τσιμπρικίδου είπε πως: «Η κόρη μου είναι δύο μηνών. Έχει τόση χαρά όλο αυτό, τόση ευλογία, τόσο θαύμα, και τόση δυσκολία ταυτόχρονα. Οι μαμάδες κυρίως, και οι μπαμπάδες, είναι 24 ώρες το 24ωρο στην αρχή με ένα πλάσμα απαιτητικό».

Στη συνέχεια, η νέα μητέρα εξομολογήθηκε ότι: «Πιο πολύ με δυσκολεύει το ότι ακόμη δεν ξέρεις ακριβώς γιατί κλαίει. Δεν έχεις καταλάβει και τις διαφορές ακριβώς του κλάματος. Τώρα ας πούμε περνάμε τους κολικούς. Οπότε χαιρετίσματα σε όλους τους γονείς που έχουν μωρά με κολικούς. Και σε όλη την γειτονιά που ακούει τα μωρά με τους κολικούς. Νομίζω ότι κάτι μαγικό γίνεται και μετά τα βρίσκεις. Σήμερα μου χάρισε τέσσερις ώρες συνεχόμενου ύπνου, και ήρθα φρέσκια. Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια. Δηλαδή η γιαγιά και ο παππούς, είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν».