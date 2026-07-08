Δανάη Μπάρκα: «Και ξενοδόχα και αγρότισσα» – Οι αναρτήσεις με την καλοκαιρινή σοδειά της

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή σοδειά του αγροτουριστικού κτήματος που διατηρούν στη Μεσσηνιακή Μάνη, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στην περιοχή, αναφέρθηκε χιουμοριστικά στις ιδιότητες της ως «ξενοδόχα και αγρότισσα» μέσα από τις αναρτήσεις της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, την καλοκαιρινή σοδειά της.
  • Ανάμεσα σε άλλα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός μάζεψε ντομάτες και βανίλιες.
  • Μάλιστα, η ίδια δοκίμασε ένα από τα φρούτα και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Και ξενοδόχα και αγρότισσα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Δανάη Μπάρκα έχει έναν ιδιαίτερα ενεργό λογαριασμό στο Instagram, μέσα από τον οποίο επικοινωνεί με τους θαυμαστές της. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Mεσσηνιακή Μάνη, στην οποία παντρεύτηκε τον Ιούνιο με τον Φάνη Μπότση. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η καλλιτέχνις πραγματοποίησε αναρτήσεις στο Instagram προφίλ της, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε με τους ακολούθους της, ένα μέρος της σοδειάς από το αγροτουριστικό κτήμα που έχουν δημιουργήσει στην περιοχή, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. 

Νόνη Δούνια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά – Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι κουμπάρα»

Ανάμεσα σε άλλα, στα stories που μπορεί κανείς να δει αν μπει στο προφίλ της Δανάη Μπάρκα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται ντομάτες και βανίλιες. Μάλιστα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός, σε μία από τις αναρτήσεις της, δοκιμάζει και ένα από τα φρούτα που μάζεψε.

Η καλλιτέχνις, στις ιστορίες που ανέβασε στο Instagram, έχει γράψει: «Και ξενοδόχα και αγρότισσα. Έχω και φρούτα. Πάμε μια βόλτα; Θα βγάλω του χρόνου σοδειά by Euphoria να δοκιμάσετε όλοι να τρελαθείτε».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ