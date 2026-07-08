Δανάη Μπάρκα: «Και ξενοδόχα και αγρότισσα» – Οι αναρτήσεις με την καλοκαιρινή σοδειά της

Η Δανάη Μπάρκα έχει έναν ιδιαίτερα ενεργό λογαριασμό στο Instagram, μέσα από τον οποίο επικοινωνεί με τους θαυμαστές της. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Mεσσηνιακή Μάνη, στην οποία παντρεύτηκε τον Ιούνιο με τον Φάνη Μπότση. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η καλλιτέχνις πραγματοποίησε αναρτήσεις στο Instagram προφίλ της, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε με τους ακολούθους της, ένα μέρος της σοδειάς από το αγροτουριστικό κτήμα που έχουν δημιουργήσει στην περιοχή, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Ανάμεσα σε άλλα, στα stories που μπορεί κανείς να δει αν μπει στο προφίλ της Δανάη Μπάρκα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται ντομάτες και βανίλιες. Μάλιστα, η παρουσιάστρια και ηθοποιός, σε μία από τις αναρτήσεις της, δοκιμάζει και ένα από τα φρούτα που μάζεψε.

Η καλλιτέχνις, στις ιστορίες που ανέβασε στο Instagram, έχει γράψει: «Και ξενοδόχα και αγρότισσα. Έχω και φρούτα. Πάμε μια βόλτα; Θα βγάλω του χρόνου σοδειά by Euphoria να δοκιμάσετε όλοι να τρελαθείτε».