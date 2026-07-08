Ιωάννα Πηλιχού για το «Ευτυχισμένοι μαζί»: «Η ευλογία είναι μία λέξη που χρησιμοποιώ για τη συγκεκριμένη δουλειά»

Τον Οκτώβριο του 2007, έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Ευτυχισμένοι μαζί». Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2009, ύστερα από δύο κύκλους, και ενώ είχε λάβει τεράστια αγάπη από τον κόσμο. Μάλιστα, μερίδα του κοινού απολαμβάνει να παρακολουθεί σε επανάληψη το σίριαλ, μέχρι και σήμερα. Η Ιωάννα Πηλιχού, η οποία ήταν μέλος του βασικού καστ, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids», μίλησε για το επιτυχημένο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός ανέφερε πως: «Μετά τη σχολή δούλεψα άλλη μία χρονιά στη Θεσσαλονίκη σε θέατρο, και μετά κατέβηκα στην Αθήνα, πήγα σε οντισιόν για το “Ευτυχισμένοι μαζί”, και με πήραν».

Ακόμα, η Ιωάννα Πηλιχού εξομολογήθηκε πως: «Η ευλογία είναι μία λέξη που χρησιμοποιώ και εγώ για τη συγκεκριμένη δουλειά. Πραγματικά ήταν ευλογία. Σίγουρα, έτσι και αλλιώς νομίζω ότι σε όποια ηλικία και χρονική στιγμή της καριέρας κάποιου, αν συμμετείχε δηλαδή κάποιος σε αυτή τη δουλειά, θα ήταν αντίστοιχη η αίσθηση που θα του έμενε. Αλλά ειδικά για ένα παιδί, που μόλις ουσιαστικά έχει τελειώσει τη σχολή, δεν το περιμένεις, είναι ανέλπιστο, και πραγματικά λες ευχαριστώ».

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Την “Εύα” την έχω λατρέψει, προφανώς. Έχει πάρα πολλά στοιχεία από την δική μου εφηβεία, από την δική μου προσωπικότητα. Ήταν “φυτίλι αναμμένο”, και όσο πιο μικρή πάω, τόσο πιο νευρόσπασμα ήμουν, οπότε μου ερχόταν πανεύκολα. Αλλά θέλω να πω αυτό, τις μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις, και μία να είσαι ήρεμη, γλυκιά, και μετά κάτι γίνεται και σου γυρίζει… Αυτό μπορώ να το θυμηθώ και εγώ από την εφηβεία μου. Ότι δεν ήταν μία σταθερή κατάσταση, ροή, ενέργεια. Ήταν διακοπτόμενη.

Παρ’ όλα αυτά, ενώ είχε δυναμική προσωπικότητα, και θα μπορούσε να εκραγεί, ήταν όμως ένα δοτικό παιδί, που θα νοιαζόταν και για την οικογένεια και για τους φίλους της. Δηλαδή είχε πράγματα που και τα έχω αγαπήσει εγώ, και με χαρακτηρίζουν και εμένα ως Ιωάννα. Την έχω αγαπήσει πολύ. Γενικώς όλη αυτή τη δουλειά».