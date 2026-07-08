Ερντογάν για Μητσοτάκη: «Δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην αγορά F-35 από την Τουρκία – Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο»

«Ο κ. Μητσoτάκης δεν έπρεπε να υποπέσει σε ένα τέτοιο σφάλμα» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού αναφορικά με την αγορά μαχητικών F-35 από την Τουρκία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυrα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπά ο Νετανιάχου», αναφερόμενος σε πρόσφατη συνέντευξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στην οποία κάλεσε τις ΗΠΑ να μην δώσουν στην Τουρκία F-35. «Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, δεν έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος» προσέθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Έχουμε μέχρι σήμερα ασκήσει ποτέ κριτική στον κ. Μητσοτάκη, ρωτώντας τον “γιατί τα αγόρασες αυτά;” ή “γιατί τα αγοράζεις;” σχετικά με τα αμυντικά συστήματα που προμηθεύτηκε για την Ελλάδα; Όχι. Κι όμως, είναι ο γείτονάς μας στη διπλανή πόρτα. Φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν το θεωρήσαμε απαραίτητο», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα μπορεί να αγοράζει, μπορεί να πουλάει. Η Τουρκία, από την άλλη, τα παράγει ήδη σήμερα. Εκτός από την παραγωγή, έχει φυσικά και το δικαίωμα να αγοράζει», είπε ακόμα. «Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη και αμυντικό εξοπλισμό και διεξάγει σχετικές συνομιλίες», προσέθεσε.

«Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο»

Στη συνέχει δήλωσε πως «το καθήκον μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες της Τουρκίας και της Ελλάδας».

Έκανε λόγο για μία «επιτυχημένη» στη Σύνοδο Κορυφής. «Εδώ στην Άγκυρα θέσαμε τα θεμέλια για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Υποστήριξε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν ιδιαίτερα εμφανής στη Σύνοδο Κορυφής. Είπε ακόμα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη ν’ «αναλάβει περισσότερες ευθύνες για μια πιο δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι «τόνισε τη φιλία μας, και τον ευχαριστούμε». Είπε επίσης ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν πολύ εποικοδομητικές και δήλωσε ότι «έφυγε πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση».

«Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα με τις ΗΠΑ είναι το ζήτημα των μαχητικών F-35», είπε χαρακτηριστικά. «Ο Τραμπ έχει θετική άποψη για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία και ελπίζω ότι ο κόσμος θα δει τις ΗΠΑ να τηρούν την υπόσχεσή τους», προσέθεσε.

«Αυτό που έχει σημασία εν μέσω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή είναι να διατηρηθεί η βούληση για την επίλυση των ζητημάτων», ανέφερε ακόμα. Είπε ακόμη ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συγκεντρώσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία για να τερματιστεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος.