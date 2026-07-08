Ποιότητα ύπνου: Η απλή πρωινή συνήθεια που προτείνει γιατρός για να κοιμάστε καλύτερα το βράδυ

Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ, η λύση ίσως ξεκινά πολλές ώρες νωρίτερα. Σύμφωνα με γιατρό του BBC, μια απλή πρωινή συνήθεια μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, χωρίς συμπληρώματα ή ειδικές τροφές.

Γιατρός αποκαλύπτει μία πρωινή συνήθεια που βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου το βράδυ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς η μελατονίνη βοηθά τους ανθρώπους να κοιμούνται καλύτερα. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς στο να αναζητούν φυσικές πηγές για να «ενισχύσουν» τα επίπεδά της πριν από τον ύπνο. Ωστόσο, ο μόνιμος ειδικός της εκπομπής Morning Live του BBC, Dr. Xand, εξήγησε στους τηλεθεατές ότι υπάρχουν μερικά δωρεάν και εύκολα βήματα που πρέπει να εξετάσουν πριν αλλάξουν τη διατροφή τους ή προσθέσουν νέα συμπληρώματα.

Είναι οι «τροφές του ύπνου» απλώς ένα trend των social media;

Παρουσιάζοντας μια σειρά από τρόφιμα και ποτά που φημολογείται ότι βοηθούν στον ύπνο – όπως η μαύρη σοκολάτα, το γάλα, ο χυμός από βύσσινο και ορισμένα φρούτα – ο ιατρικός ειδικός του BBC δήλωσε ότι όλη αυτή η «φασαρία» που γίνεται για τις θαυματουργικές ιδιότητες αυτών των τροφών, στην πραγματικότητα δεν έχει ισχυρή επιστημονική βάση.

«Στα social media θα βρείτε αμέτρητες συζητήσεις για διάφορες θεραπείες κατά της αϋπνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος της διαφήμισης γύρω από αυτά τα προϊόντα προέρχεται από συγκεκριμένες πηγές. Είτε πρόκειται για ακτινίδια είτε για βύσσινα, κάποια από αυτά είναι απλώς υπερβολές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συχνά καθοδηγούμενες από έρευνες που χρηματοδοτούνται από την ίδια τη βιομηχανία».

Αν και ο ειδικός δήλωσε ότι τα επιστημονικά δεδομένα για αυτές τις τροφές δεν τον πείθουν, πρότεινε στους ανθρώπους να μην εγκαταλείψουν μια ρουτίνα που ήδη τους βοηθάει, ακόμα κι αν αυτή περιλαμβάνει ένα ποτήρι γάλα ή λίγη σοκολάτα το βράδυ.

Το «κλειδί» είναι το πρωινό ξύπνημα

Ο Dr. Xand πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στα οποία πρέπει να εστιάσετε. Επιτρέψτε μου να σας δείξω έναν καλύτερο τρόπο για να βοηθήσετε το σώμα σας να ρυθμίσει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, δεδομένου ότι ο επίφυση στον εγκέφαλό σας παράγει ήδη μελατονίνη.

Για αρχή, το να σηκώνεστε από το κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε μέρα είναι πολύ πιο σημαντικό για το βιολογικό σας ρολόι από ό,τι η βραδινή σας ρουτίνα. Το να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε πρωί, ουσιαστικά αναγκάζει τον οργανισμό σας να μπει σε πρόγραμμα. Αυτό φαίνεται να ρυθμίζει πραγματικά το σύστημά σας».

Ο γιατρός διευκρίνισε ότι, αν και αυτά τα βήματα μπορεί να μην αυξάνουν την ποσότητα της μελατονίνης πέρα από αυτή που παράγει φυσικά το σώμα, βοηθούν τον εγκέφαλο να τη συνθέτει «με τον σωστό τρόπο και τη σωστή στιγμή».

Τι είναι η μελατονίνη

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσικά από την επίφυση του εγκεφάλου ως απόκριση στο σκοτάδι, στέλνοντας σήμα στο σώμα ότι είναι ώρα για ύπνο. Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), η μελατονίνη μπορεί να συνταγογραφηθεί για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό προκειμένου να σας δώσει εξατομικευμένες συμβουλές, με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες.