Ύπνος το καλοκαίρι: Η απλή συνήθεια που δροσίζει το σώμα φυσικά στον καύσωνα

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Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να κάνουν τον ποιοτικό ύπνο σχεδόν αδύνατο, όμως μια απλή αλλαγή στη βραδινή ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να δροσιστεί φυσικά. Μια ειδικός σε θέματα ύπνου μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για να απολαμβάνετε έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των πιο θερμών ημερών του καλοκαιριού.

Το απλό κόλπο που βοηθάει το σώμα να δροσιστεί όταν κάνει ζέστη

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορείτε να δοκιμάσετε πριν πέσετε στο κρεβάτι για να εξασφαλίσετε έναν καλό νυχτερινό ύπνο. Ένα απροσδόκητο μυστικό για να νικήσετε τη ζέστη το καλοκαίρι έρχεται στο φως, και παρόλο που αρχικά μπορεί να ακούγεται περίεργο, υπόσχεται να κάνει θαύματα.

Η Lisa Artis, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού The Sleep Charity και ειδικός της εταιρείας τεχνολογίας ύπνου Simba, περιέγραψε μερικούς αποτελεσματικούς τρόπους για να κοιμάστε καλά παρά την αποπνικτική ατμόσφαιρα:

«Ο θερμός καιρός δυσκολεύει το σώμα να φτάσει στη χαμηλή θερμοκρασία που χρειάζεται για να κοιμηθεί. Επομένως, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα σας βοηθήσει να παραμείνετε άνετοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας».

Το αναπάντεχο κόλπο για καλύτερο ύπνο: Χλιαρό ντους αντί για κρύο

Η Artis προσφέρει συμβουλές που βοηθούν τον οργανισμό να ρίξει φυσικά τη θερμοκρασία του καθώς προετοιμάζεται για τον ύπνο. «Είναι σημαντικό να αποφεύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ κοντά στην ώρα του ύπνου, καθώς και τα δύο αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος και προκαλούν ανήσυχο ύπνο. Επίσης, ένα χλιαρό ντους πριν ξαπλώσετε μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά στην πραγματικότητα ενισχύει τη φυσική διαδικασία ψύξης του σώματος και σας προετοιμάζει για ύπνο».

Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό

Μικρές αλλαγές στον χώρο σας μπορούν να κάνουν «πραγματική διαφορά»:

Κλειστά παντζούρια την ημέρα: Κλείνετε τις κουρτίνες ή τα στόρια κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μπλοκάρετε το άμεσο ηλιακό φως.

Αερισμός το βράδυ: Ανοίξτε τα παράθυρα αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει.

Βαμβακερά υφάσματα: Επιλέξτε σεντόνια και πυτζάμες από βαμβάκι που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει.

Μύθος ή αλήθεια; Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμούνται χωρίς καθόλου σκεπάσματα όταν κάνει ζέστη. Ωστόσο, ένα ελαφρύ, διαπνέον πάπλωμα (όπως τα υβριδικά παπλώματα με τεχνολογία ψύξης) μπορεί στην πραγματικότητα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματος πολύ πιο αποτελεσματικά.

Η στάση του σώματος στον ύπνο παίζει καθοριστικό ρόλο

Εκτός από τη θερμοκρασία του δωματίου, υπάρχουν μερικές ακόμη απλές καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του ύπνου σας.