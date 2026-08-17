Τραμπ: «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν» – Η απάντηση της Τεχεράνης

Μετά την εκπνοή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράτασή του, ενώ είχε προηγηθεί δήλωση για κήρυξη των Στενών του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια και απειλές βομβαρδισμών στο Ομάν. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αναξιόπιστο» εταίρο, τονίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από πολέμους που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΤΡΑΜΠ - ΑΠΕ - ΜΠΕ -EPA - Samuel Corum
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Samuel Corum
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά την εκπνοή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση» αυτού.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως απειλήσει να κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια και διεμήνυσε ότι «αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς».
  • Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αναξιόπιστο» εταίρο, δηλώνοντας ότι «οι χώρες της περιοχής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Αμερική είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με το μνημόνιο κατανόησης, που υπεγράφη στην Ελβετία, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να έχει πλέον εκπνεύσει, πράγμα που δημιουργεί νέα αναταραχή τόσο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις χρηματαγορές, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει νέο μήνυμα στην Τεχεράνη.

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί η εμπρηστική δήλωσή του ότι σύντομα θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια. Ακολούθως διεμήνυσε ότι θα βομβαρδίσει στο Ομάν, αν η χώρα «σταθεί εμπόδιο» σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Μουσκάτ και η Τεχεράνη διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο του Fox News, Τρέι Γινγκστ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X.

Σύγχυση στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Βανς για τις προτεραιότητες του πολέμου – «Νο.1 στόχος, να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο»

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αναξιόπιστο» εταίρο. Συγκεκριμένα, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ δήλωσε: «Η σημαντικότερη εξέλιξη, που σημειώθηκε στην περιοχή μας μετά τους δύο πολέμους που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Ιράν – ιδίως στον πρόσφατο πόλεμο – ήταν ότι οι χώρες της περιοχής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Αμερική είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ