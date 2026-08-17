Τραμπ: «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν» – Η απάντηση της Τεχεράνης

Με το μνημόνιο κατανόησης, που υπεγράφη στην Ελβετία, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να έχει πλέον εκπνεύσει, πράγμα που δημιουργεί νέα αναταραχή τόσο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις χρηματαγορές, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει νέο μήνυμα στην Τεχεράνη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί η εμπρηστική δήλωσή του ότι σύντομα θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια. Ακολούθως διεμήνυσε ότι θα βομβαρδίσει στο Ομάν, αν η χώρα «σταθεί εμπόδιο» σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Μουσκάτ και η Τεχεράνη διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο του Fox News, Τρέι Γινγκστ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αναξιόπιστο» εταίρο. Συγκεκριμένα, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ δήλωσε: «Η σημαντικότερη εξέλιξη, που σημειώθηκε στην περιοχή μας μετά τους δύο πολέμους που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Ιράν – ιδίως στον πρόσφατο πόλεμο – ήταν ότι οι χώρες της περιοχής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Αμερική είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος».