«Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, αποκαλύπτοντας ότι σχεδόν ένα στα δύο είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα, από τα 26 σκάφη που ελέγχθηκαν, τα 12 βρέθηκαν με παραβάσεις συνολικής αξίας 92.000 ευρώ, οδηγώντας στην επιβολή προστίμων ύψους 43.000 ευρώ.

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Oικονομία

ΣΚΑΦΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έλεγχος της ΑΑΔΕ σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη έδειξε ότι ένα στα δύο έχουν υποπέσει σε παραπτώματα φοροδιαφυγής.
  • Πρόκειται για δράση της ΑΑΔΕ με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από αλγόριθμο.
  • Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις (46% παραβατικότητα), με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται σε 92.000 ευρώ και τα πρόστιμα σε 43.000 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έλεγχος της ΑΑΔΕ σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη έδειξε ότι ένα στα δύο έχουν υποπέσει σε παραπτώματα φοροδιαφυγής. Πρόκειται για δράση της ΑΑΔΕ με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων.

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Οι ελεγκτές βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη, και έκαναν αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων:

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  • Στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων,
  • Στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ,
  • Στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών,
  • Στην τήρηση και επίδειξη των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων.

Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις (παραβατικότητα 46%).

Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε:

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  • Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων,
  • Μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων,
  • Είσπραξη με μετρητά, ποσών άνω των 500 ευρώ,
  • Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.

Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος στις επιχειρήσεις-παραβάτες, με περαιτέρω αξιοποίηση και διασταύρωση των διαθέσιμων φορολογικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, επέκταση σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους.

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