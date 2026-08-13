ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τον φόρο σε δωρεές, χαρτζιλίκια και μεταφορές χρημάτων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευκρίνισε ότι τα μικροποσά που διακινούνται μεταξύ συγγενικών προσώπων, ακόμη και μέσω συστημάτων τύπου IRIS, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου, εκτός εάν διαπιστωθεί μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι «τα μικροποσά που διακινούνται μεταξύ συγγενικών προσώπων δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος», συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή ενεργοποιεί διαδικασία ελέγχου μόνο εάν διαπιστωθεί συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, ενώ αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για χαρτζιλίκι.
  • Σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, ο έλεγχος αποτελούσε μέρος ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι. Ο φόρος δωρεάς καταλογίστηκε για ποσό που δωρήθηκε πριν τη θέσπιση απαλλαγής έως 800.000 ευρώ, βασισμένος στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισημαίνουν ότι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

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Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν από την ΑΑΔΕ, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους (π.χ. χαρτζιλίκι).

Ωστόσο, σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια, που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, επισημαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος αποτελούσε μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή.

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Επιπλέον, ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε, αφορά ποσό το οποίο δωρήθηκε σε χρονική περίοδο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση, την οποία υπέβαλε η ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όμως, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων με ενδικοφανή προσφυγή της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική η απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).

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πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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