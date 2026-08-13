Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών έξω από τη Ρώμη – Είχε «ανατιναχθεί» και στο παρελθόν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών στο Κολεφέρο, νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις ιταλικές Αρχές. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή ώστε ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και από οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο Α1 και κατοίκους γειτονικών περιοχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της KNDS Ammo Italy, στο πρώην εργοστάσιο της Simmel Difesa. Πρόκειται για βιομηχανία που παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαία και ναυτικά οπλικά συστήματα, καθώς και στερεά καύσιμα για αεροδιαστημικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχε προηγηθεί πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις και πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν ήδη στο σημείο όταν σημειώθηκε η μεγάλη έκρηξη.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στον χώρο συμπίεσης εκρηκτικών υλών, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Explosion at KNDS Ammo Italy S.p.A (ex Simmel Difesa) ammunition plant in Colleferro today, no injuries have been reported. This plant supplies a lot of European armies with medium and large calibre munitions. Unknown how this happened for now. pic.twitter.com/BaWdkNpkwF — A-129 Mangusta (@NichoConcu) August 13, 2026

Δεν υπάρχουν τραυματίες – Περίπου 20 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοστάσιο

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κανένας από τους εργαζομένους που βρίσκονταν εκεί δεν αγνοείται.

Σύμφωνα με το ANSA, περίπου 20 εργαζόμενοι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις την ώρα του περιστατικού και όλοι έχουν εντοπιστεί. Το εργοστάσιο καταλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, γεγονός που φαίνεται ότι συνέβαλε στο να μην υπάρξουν θύματα από την έκρηξη.

Δεκάδες πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλιση της περιοχής, ενώ στο σημείο βρίσκονται και οι Καραμπινιέροι του Κολεφέρο καθώς και στελέχη της ερευνητικής μονάδας του Φρασκάτι.

Η Εισαγγελία του Βελέτρι έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εισαγγελέας αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Το εργοστάσιο είχε «χτυπηθεί» ξανά από φονική έκρηξη

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό περιστατικό στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Τον Οκτώβριο του 2007, όταν το εργοστάσιο λειτουργούσε ως Simmel Difesa, είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν.

Οι Αρχές ερευνούν πλέον τα αίτια της νέας πυρκαγιάς και της έκρηξης.