Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο στη Λίμνη Πλαστήρα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρμόδιες αρχές μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και σε «τυφλό» σημείο που απαγορευόταν. Λίγο μάλιστα έλλειψε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.

Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, δημοσίευσε στα social media ένας δικυκλιστής που είδε ξαφνικά το μεγάλο και βαρύ όχημα να κατευθύνεται επάνω του . Με έναν γρήγορο ελιγμό, ο οδηγός της μηχανής κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση και να σωθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός της νταλίκας ταυτοποιήθηκε μετά την έρευνα της Τροχαίας Αττικής, μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται. Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ ενημερώθηκε και η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται το απόγευμα να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα.