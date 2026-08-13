Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο στη Λίμνη Πλαστήρα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρμόδιες αρχές ταυτοποίησαν άμεσα τον οδηγό βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο επαρχιακού δρόμου, με αποτέλεσμα να παραλίγο να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από δικυκλιστή, οδήγησε στην κινητοποίηση της Τροχαίας Αττικής και στην κλήση του οδηγού, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει για τη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρμόδιες αρχές ταυτοποίησαν άμεσα τον οδηγό του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και σε «τυφλό» σημείο, παραλίγο να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.
  • Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής που είδε ξαφνικά το μεγάλο όχημα να κατευθύνεται επάνω του.
  • Ο οδηγός, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αναμένεται το απόγευμα να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.

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Οι αρμόδιες αρχές μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και σε «τυφλό» σημείο που απαγορευόταν. Λίγο μάλιστα έλλειψε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.

Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, δημοσίευσε στα social media ένας δικυκλιστής που είδε ξαφνικά το μεγάλο και βαρύ όχημα να κατευθύνεται επάνω του . Με έναν γρήγορο ελιγμό, ο οδηγός της μηχανής κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση και να σωθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός της νταλίκας ταυτοποιήθηκε μετά την έρευνα της Τροχαίας Αττικής, μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται. Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ ενημερώθηκε και η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται το απόγευμα να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα.

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