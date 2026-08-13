Φωτιά στη Ναυπακτία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μακύνεια – «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο»

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην Μακύνεια Ναυπακτίας.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη εκταση την περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μακύνεια

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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