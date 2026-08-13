Φωτιά στη Ναυπακτία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μακύνεια – «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο»

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Φωτιά, Ναυπακτία, Μακύνεια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην Μακύνεια Ναυπακτίας.
  • Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Μήνυμα του 112 εστάλη για εκκένωση της περιοχής Μακύνεια, με την οδηγία «Απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση  στην Μακύνεια Ναυπακτίας.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μακύνεια

 

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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