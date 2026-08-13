Σκιάθος: Νέος τραυματισμός τουρίστριας από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους

Νέο περιστατικό τραυματισμού Ιταλίδας τουρίστριας καταγράφηκε στη Σκιάθο την Πέμπτη, η οποία υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι από την ώθηση του αέρα που παρήγαγαν τουρμπίνες αεροσκάφους. Είχε προηγηθεί ο τραυματισμός άλλης Ιταλίδας τουρίστριας την περασμένη Δευτέρα, η οποία υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Σκιάθο από την ώθηση του αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους.
  • Πρόκειται για Ιταλίδα επισκέπτρια στο νησί, περίπου 50 ετών, η οποία υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι της από την πτώση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.
  • Υπενθυμίζεται, ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα (10/8) είχε τραυματιστεί κι άλλη μία Ιταλίδα από τη δίνη που δημιούργησαν τουρμπίνες αεροσκάφους, η οποία υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Σκιάθο από την ώθηση του αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους.

Σκιάθος: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους – Διακομίστηκε στον Βόλο

Πρόκειται για Ιταλίδα επισκέπτρια στο νησί, περίπου 50 ετών, η οποία βρέθηκε στη δίνη του κύματος αέρα που παρήγαγε το αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί, στις 12:40.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ιταλίδα τουρίστρια υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι της από την πτώση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για να τις δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Μόλις την περασμένη Δευτέρα (10/8) είχε τραυματιστεί κι άλλη μία Ιταλίδα

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Δευτέρα 10 Αυγούστου άλλη μία Ιταλίδα τραυματίστηκε από τη δίνη που δημιούργησαν τουρμπίνες αεροσκάφους και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

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