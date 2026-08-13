Ηλεία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στη Βαρθολομιό Ηλείας.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας