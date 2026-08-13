Ηλεία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στη Βαρθολομιό Ηλείας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας