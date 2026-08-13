Ηλεία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σήμερα Πέμπτη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εναέρια μέσα και υδροφόρες του δήμου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κέντρο ενημέρωσης της πυροσβεστικής ενημερώθηκε σήμερα Πέμπτη στις περίπου 15.00 για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βαρθολομιό Ηλείας.\n- Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 12 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112.\n- Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ηλείας διερευνά τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στη Βαρθολομιό Ηλείας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας

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