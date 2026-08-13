Φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας – Και εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες – Μήνυμα 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στην Μακύνεια Ναυπακτίας.
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη εκταση την περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Για τη φωτιά ήχησε και το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακύνεια #Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026