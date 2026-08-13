Φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας – Και εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες – Μήνυμα 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Πέμπτης στη Μακύνεια Ναυπακτίας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Για την φωτιά εξέδωσε μήνυμα το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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φωτιά -Ναυπακτία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στην Μακύνεια Ναυπακτίας.
  • Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Για τη φωτιά ήχησε και το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στην Μακύνεια Ναυπακτίας.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Για τη φωτιά ήχησε και το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

Δείτε βίντεο από τη φωτιά

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