Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή – Στο «κόκκινο» η Αττική και άλλες 4 περιοχές

Σε κατάσταση συναγερμού αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους: Πού θα φτάσουν τα 9 μποφόρ την Παρασκευή

Οι θυελλώδεις άνεμοι που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν, με κορύφωση αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Την συνεδρίαση συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.