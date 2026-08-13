Συναγερμός στη Βαυαρία: Ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό – Υποψίες για εκρηκτικό μηχανισμό, προετοιμασίες εκκένωσης σπιτιών

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βαυαρίας, στη Γερμανία, καθώς ο εντοπισμός ενός ύποπτου μεταλλικού αντικειμένου στις ράγες του σιδηροδρομικού σταθμού του Τρόιχτλινγκεν προκάλεσε την πλήρη διακοπή των δρομολογίων και την κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Το ύποπτο αντικείμενο και το κινητό τηλέφωνο

Το αντικείμενο εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στις σιδηροδρομικές γραμμές του σταθμού του Τρόιχτλινγκεν.

Σύμφωνα με την Bild, υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ειδικές δυνάμεις το εξετάζουν εξονυχιστικά. Οι ερευνητές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.

Der Zugverkehr im mittelfränkischen Treuchtlingen ist komplett zum Erliegen gekommen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Einsatzgebiet zu meiden. https://t.co/Korvfp7Y5O — Frankfurter Allgemeine (@faznet) August 13, 2026



Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, το αντικείμενο είναι ένα μακρόστενο μεταλλικό κομμάτι.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι κοντά σε αυτό βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να περισυνέλεξε και να απομάκρυνε ένας υπάλληλος των σιδηροδρόμων.

Κινητοποίηση των αρχών

Η Αστυνομία της Κεντρικής Φραγκονίας ανέφερε σε δήλωσή της: «Πολυάριθμο προσωπικό εκτάκτων αναγκών βρίσκεται στο σημείο. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή των οδών Alte Burgstraße/Wettelsheimerstraße».

«Το αντικείμενο υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ακτινογραφικό έλεγχο από ειδικές μονάδες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας».

Der Bahnverkehr im Bereich Treuchtlingen ist zur Zeit eingestellt. #T1308 https://t.co/4uBDr2jxWN — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 13, 2026



Η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Τρόιχτλινγκεν έχει διακοπεί πλήρως.

Προετοιμασίες για εκκένωση

Μέχρι αργά το πρωί, οι πυροτεχνουργοί δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμα την ανάλυση από τον ακτινολογικό έλεγχο του αντικειμένου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας.

«Οι εκτεταμένοι περιορισμοί κυκλοφορίας θα παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν. Δεν μπορούμε προς το παρόν να προβλέψουμε πόσο θα διαρκέσουν οι διαταραχές στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία», ανέφερε.

Όπως μετέδωσε η Bild από το σημείο, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την εκκένωση της «πρώτης σειράς σπιτιών».

Στον σιδηροδρομικό σταθμό επιχειρούν επίσης ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών και drones.

Πώς εντοπίστηκε το αντικείμενο

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: «Στις 8:30 π.μ., ένας υπάλληλος των σιδηροδρόμων βρήκε ένα αντικείμενο στις ράγες εδώ στο Τρόιχτλινγκεν, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό, το θεώρησε ύποπτο και το ανέφερε στην αστυνομία».

«Εξετάσαμε το αντικείμενο και το κατατάξαμε και εμείς ως ύποπτο – πιθανόν εκρηκτικό μηχανισμό. Ως εκ τούτου, ειδικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, ομάδες εξουδετέρωσης βομβών, βρίσκονται στο σημείο για να εξετάσουν το αντικείμενο πιο προσεκτικά».

Το Τρόιχτλινγκεν βρίσκεται στην περιφέρεια Βάισενμπουργκ-Γκούντσενχαουζεν (Weißenburg-Gunzenhausen) στη Βαυαρία και έχει περίπου 13.000 κατοίκους.