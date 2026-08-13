Συναγερμός στη Βαυαρία: Ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό – Υποψίες για εκρηκτικό μηχανισμό, προετοιμασίες εκκένωσης σπιτιών

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βαυαρίας, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου μεταλλικού αντικειμένου στις ράγες του σιδηροδρομικού σταθμού του Τρόιχτλινγκεν, προκαλώντας την πλήρη διακοπή των δρομολογίων. Υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, με ειδικές δυνάμεις να το εξετάζουν εξονυχιστικά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την εκκένωση της «πρώτης σειράς σπιτιών».

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Γερμανία Βαυαρία τρένο
Φωτογραφία: Uwe Ritzer
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βαυαρίας, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου μεταλλικού αντικειμένου στις ράγες του σιδηροδρομικού σταθμού του Τρόιχτλινγκεν.
  • Υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ κοντά σε αυτό βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.
  • Η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή έχει διακοπεί πλήρως, με προετοιμασίες για την εκκένωση της «πρώτης σειράς σπιτιών» να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βαυαρίας, στη Γερμανία, καθώς ο εντοπισμός ενός ύποπτου μεταλλικού αντικειμένου στις ράγες του σιδηροδρομικού σταθμού του Τρόιχτλινγκεν προκάλεσε την πλήρη διακοπή των δρομολογίων και την κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Το ύποπτο αντικείμενο και το κινητό τηλέφωνο

Το αντικείμενο εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στις σιδηροδρομικές γραμμές του σταθμού του Τρόιχτλινγκεν.

Σύμφωνα με την Bild, υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ειδικές δυνάμεις το εξετάζουν εξονυχιστικά. Οι ερευνητές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.


Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, το αντικείμενο είναι ένα μακρόστενο μεταλλικό κομμάτι.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι κοντά σε αυτό βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να περισυνέλεξε και να απομάκρυνε ένας υπάλληλος των σιδηροδρόμων.

Κινητοποίηση των αρχών

Η Αστυνομία της Κεντρικής Φραγκονίας ανέφερε σε δήλωσή της: «Πολυάριθμο προσωπικό εκτάκτων αναγκών βρίσκεται στο σημείο. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή των οδών Alte Burgstraße/Wettelsheimerstraße».

«Το αντικείμενο υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ακτινογραφικό έλεγχο από ειδικές μονάδες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας».


Η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Τρόιχτλινγκεν έχει διακοπεί πλήρως.

Προετοιμασίες για εκκένωση

Μέχρι αργά το πρωί, οι πυροτεχνουργοί δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμα την ανάλυση από τον ακτινολογικό έλεγχο του αντικειμένου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας.

«Οι εκτεταμένοι περιορισμοί κυκλοφορίας θα παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν. Δεν μπορούμε προς το παρόν να προβλέψουμε πόσο θα διαρκέσουν οι διαταραχές στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία», ανέφερε.

Όπως μετέδωσε η Bild από το σημείο, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την εκκένωση της «πρώτης σειράς σπιτιών».

Στον σιδηροδρομικό σταθμό επιχειρούν επίσης ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών και drones.

Φωτογραφία: dpa

Πώς εντοπίστηκε το αντικείμενο

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: «Στις 8:30 π.μ., ένας υπάλληλος των σιδηροδρόμων βρήκε ένα αντικείμενο στις ράγες εδώ στο Τρόιχτλινγκεν, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό, το θεώρησε ύποπτο και το ανέφερε στην αστυνομία».

«Εξετάσαμε το αντικείμενο και το κατατάξαμε και εμείς ως ύποπτο – πιθανόν εκρηκτικό μηχανισμό. Ως εκ τούτου, ειδικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, ομάδες εξουδετέρωσης βομβών, βρίσκονται στο σημείο για να εξετάσουν το αντικείμενο πιο προσεκτικά».

Το Τρόιχτλινγκεν βρίσκεται στην περιφέρεια Βάισενμπουργκ-Γκούντσενχαουζεν (Weißenburg-Gunzenhausen) στη Βαυαρία και έχει περίπου 13.000 κατοίκους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ