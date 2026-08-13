Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο, νεκροί ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του – Πλήγματα σε 15 περιοχές

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Σε μια νέα φονική νυχτερινή επίθεση κατά των ουκρανικών υποδομών προχώρησε η Ρωσία, εξαπολύοντας δεκάδες drones σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το πλέον δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού, όπου ένα αεριωθούμενο drone έπληξε αμαξοστοιχία προκαλώντας τον θάνατο δύο σιδηροδρομικών υπαλλήλων.

Παράλληλα, καταγράφηκαν τραυματισμοί πολιτών και ζημιές σε λιμενικές και αστικές υποδομές.

Δύο νεκροί στην Οδησσό

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 133 drones κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Πέμπτη 13 Αυγούστου, με την ουκρανική αεράμυνα να αναχαιτίζει τα 111 από αυτά, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 15 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από drones έπεσαν σε άλλες 16 περιοχές.



Οι επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο σιδηροδρομικούς υπαλλήλους στην περιφέρεια της Οδησσού και τραυμάτισαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους στις περιφέρειες του Ντνιπροπετρόβσκ και της Ζαπορίζια.

Οδησσός: Επίθεση σε επιβατική αμαξοστοιχία

Ένα ρωσικό αεριωθούμενο drone τύπου Shahed έπληξε τη μηχανή μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας στην περιφέρεια της Οδησσού, σκοτώνοντας τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του, δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντρ Περτσόβσκι.



Η Μόσχα έχει αυξήσει τους τελευταίους μήνες τη χρήση αυτής της παραλλαγής επιθετικών drone ιρανικής τεχνολογίας, που είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί εκτεταμένα κατά της Ουκρανίας από το 2022.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς το τρένο πλησίαζε σε σταθμό όπου επρόκειτο να αποβιβαστούν οι επιβάτες μετά την ανίχνευση απειλής από drone.

«Δυστυχώς, πρέπει να μεταφέρω τα πιο θλιβερά νέα: σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, αυτό το πλήγμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στο πλήρωμα – τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του», δήλωσε ο Περτσόβσκι.

Το τρένο μετέφερε 340 επιβάτες. Τόσο αυτοί όσο και το υπόλοιπο προσωπικό της αμαξοστοιχίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ανάμεσά τους. Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Οδησσό με λεωφορεία.

Ο Περτσόβσκι ανέφερε ότι το πλήρωμα προσπαθούσε να ακινητοποιήσει το τρένο για να επιτρέψει στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια, όταν το αεριωθούμενο drone πραγματοποίησε έναν ταχύ ελιγμό, μην αφήνοντας επαρκή χρόνο στο προσωπικό για να διαφύγει.

«Πρόκειται για μια τρομερή καθημερινή τρομοκρατία και μια σκόπιμη επίθεση εναντίον πολιτών», τόνισε ο ίδιος.

Η επίθεση τραυμάτισε επίσης μια 18χρονη στην περιφέρεια της Οδησσού, όπως δήλωσε ο περιφερειακός Κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ. Η τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.



Επιπλέον, το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή Ιζμαήλ, όπου ξεσπάσε πυρκαγιά. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με τη διοίκηση της περιοχής Ιζμαήλ.

Πυρκαγιές στην Τσερνίχιβ

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν πυρκαγιές και ζημιές σε πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ένα 10χρονο παιδί υπέστη ελαφρύ σοκ, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS).



Στην περιοχή του Τσερνίχιβ, η πτώση ρωσικών drones προκάλεσε πυρκαγιά σε βοηθητικό κτίριο, σε πρατήριο καυσίμων και σε ξηρή βλάστηση. Το παιδί τραυματίστηκε στον απόηχο της επίθεσης.

Επίσης, ένα ρωσικό drone έπεσε σε σημείο με γκαράζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιά σε δύο από αυτά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα αυτοκίνητο και να υποστούν ζημιές τα κτίρια.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο το Τσερνίχιβ με αεριωθούμενα drones.

Νωρίτερα, η Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Τσερνίχιβ είχε αναφέρει πλήγματα στον συνεταιρισμό γκαράζ και στην περιοχή δύο επιχειρήσεων, χωρίς αρχικά να αναφερθούν θύματα.



Οι διασώστες κατέσβησαν γρήγορα όλες τις πυρκαγιές, όπως ανέφερε η DSNS.

5 τραυματίες στο Ντνιπροπετρόβσκ

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περισσότερες από 10 ρωσικές επιθέσεις με drones και πυροβολικό σε τρεις περιοχές της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ολεξάντρ Χάνζα.



Στην περιοχή Καμιάνσκε, τρία άτομα τραυματίστηκαν στην κοινότητα Κρινιτσάνσκα. Ένας 34χρονος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο άλλοι άνδρες, ηλικίας 37 και 45 ετών, έλαβαν πρώτες βοήθειες χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.



Στην περιοχή Νικόπολη, δύο άνδρες ηλικίας 22 και 36 ετών τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε μέτρια κατάσταση. Ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα και σε ένα γκαράζ.

Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές στο Παβλογκράντ, όπου ξεσπάσε πυρκαγιά.

Επιθέσεις το πρωί στη Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν επίσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες το πρωί.

Ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση στο χωριό Νοβοϊβάνιβκα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ.



Από το πλήγμα καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές κατοικίες.

Οι νυχτερινές επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο που η Ρωσία εντείνει τα πλήγματά της κατά των ουκρανικών πολιτικών και κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών και λιμενικών εγκαταστάσεων.