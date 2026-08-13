Δυτική Όχθη: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία Παλαιστινίων από Ισραηλινούς εποίκους – Τέσσερις ημέρες εγκλωβισμένοι χωρίς νερό και ρεύμα

Το παλαιστινιακό χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας από Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι έχουν εγκλωβίσει οικογένειες στα σπίτια τους, διακόπτοντας την παροχή νερού και ρεύματος. Η κατάσταση, που διαρκεί ήδη τέσσερις ημέρες, έχει προκαλέσει την επέμβαση του ισραηλινού στρατού και την έντονη καταδίκη του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ ως «πράξη τρομοκρατίας».

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη Ισραήλ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, με Ισραηλινούς εποίκους να έχουν εγκλωβίσει οικογένειες Παλαιστινίων μέσα στα σπίτια τους, διακόπτοντας την παροχή νερού και ρεύματος για τέσσερις ημέρες.
  • Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτήρισε τη δράση των εποίκων «πράξη τρομοκρατίας», τονίζοντας ότι ένα από τα πολιορκημένα σπίτια ανήκει σε Αμερικανό πολίτη.
  • Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η τακτική αυτή αποτελεί οργανωμένη προσπάθεια βίαιου εκτοπισμού και κατάληψης της γης τους, καθώς η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί δραματικά μετά τον Οκτώβριο του 2023.

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Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται το χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου Ισραηλινοί έποικοι έχουν εγκλωβίσει  οικογένειες Παλαιστινιών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, διακόπτοντας την παροχή νερού και ρεύματος.

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Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε την επέμβαση του ισραηλινού στρατού που επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά και την πρωτοφανή, οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ, ο οποίος χαρακτήρισε τη δράση των εποίκων «πράξη τρομοκρατίας».

Τέσσερις ημέρες υπό πολιορκία

Η κρίση ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, όταν Ισραηλινοί έποικοι έκλεισαν τον δρόμο πρόσβασης σε τρία παλαιστινιακά σπίτια στην περιοχή Ρας αλ-Άιν του χωριού Κούσρα, νότια της Ναμπλούς.

Φωτογραφία: Reuters

Οι έποικοι έστησαν σκηνή και προσωρινές κατασκευές στις αυλές των σπιτιών, αρνούμενοι να επιτρέψουν την είσοδο ή την έξοδο σε οποιονδήποτε, ενώ νωρίτερα είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.


Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι περίπου 15 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, παραμένουν «παγιδευμένοι μέσα στα σπίτια τους σε καθεστώς τρόμου, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και χωρίς πρόσβαση σε νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα».

Ανάμεσα στους παγιδευμένους βρίσκεται η οικογένεια του Λουάι Ρίντι, ενός Αμερικανοπαλαιστίνιου που κατέχει ένα από τα σπίτια στο χωριό.


Μιλώντας στο Al Jazeera από το Τολέδο των ΗΠΑ, ο Ρίντι ανέφερε ότι ο αδελφός του, Κουσάι Αμπού Ρίντα, και ο 18χρονος ανιψιός του, Αχμέντ, παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια στηρίζεται σε ένα προσωρινό ηλιακό σύστημα και σε νερό που είχε απομείνει σε πηγάδι από τον χειμώνα. «Δεν θέλει [ο Κουσάι Αμπού Ρίντα] να εγκαταλείψει το σπίτι. Διότι αν φύγει από το σπίτι, οι έποικοι θα το καταλάβουν αμέσως», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Αΐσα Αμπού Ρίντα, Παλαιστίνια που τελεί υπό πολιορκία στο χωριό, δήλωσε κατηγορηματικά στο Al Jazeera: «Δεν θα φύγουμε από το σπίτι μας, ό,τι κι αν συμβεί».

Φωτογραφία: Reuters

Επιδρομή, απαγόρευση κυκλοφορίας και στρατιώτες σε ρόλο… συμπαραστάτη

Την Πέμπτη, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στην Κούσρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο Anadolu ότι μεγάλη στρατιωτική δύναμη με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα εισέβαλε στην κωμόπολη, διέταξε το κλείσιμο των καταστημάτων και επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη, Νίντα Ιμπραχίμ, περιέγραψε την εικόνα αποκλεισμού: «Προσπαθούμε να φτάσουμε στην Κούσρα μέσω των δρόμων. Όμως κάθε είσοδος προς την Κούσρα έχει αποκλειστεί από τον ισραηλινό στρατό. Και αυτό γίνεται συνήθως για να εμποδιστούν άλλοι Παλαιστίνιοι να έρθουν και να προσφέρουν βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες».

«Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για τρεις οικογένειες παγιδευμένες στα σπίτια τους, αλλά για ένα ολόκληρο χωριό που βρίσκεται υπό πολιορκία για κάτι που δεν έκανε».

Φωτογραφία: Reuters

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι απέστειλε πρόσθετα στρατεύματα στην Κούσρα «για την εκτέλεση αμυντικών αποστολών και περιπολιών στην περιοχή, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και την προστασία της περιοχής».

Ωστόσο, η στάση των ισραηλινών δυνάμεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς βίντεο από τις προηγούμενες ημέρες έδειξε Ισραηλινούς στρατιώτες να συμμετέχουν σε πρωινή προσευχή μαζί με τους εποίκους μέσα στη σκηνή που είχαν στήσει στην αυλή των Παλαιστινίων.


Ο στρατός ανακοίνωσε ότι λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά του προσωπικού που εμπλέκεται.

Φωτογραφία: AP

Παράλληλα, την Τετάρτη οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να απομακρύνουν τους εποίκους.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι ο στρατός και η αστυνομία προσπάθησαν εκ νέου να «εκκενώσουν τους εποίκους» τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά εκείνοι παρέμειναν στο σημείο.


Αργότερα την Πέμπτη, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αποσυναρμολόγησε «δύο παράνομα φυλάκια στις παρυφές των περιοχών Κούσρα και Τζαλούντ», κατέσχεσε εξοπλισμό και προσήγαγε έναν Ισραηλινό.

«Καθαρή τρομοκρατία»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χάκαμπι, ευαγγελικός χριστιανός πάστορας και διαχρονικός υποστηρικτής των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, προέβη σε ασυνήθιστα αυστηρή κριτική, καθώς ένα από τα πολιορκημένα σπίτια ανήκει σε Αμερικανό πολίτη παλαιστινιακής καταγωγής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χάκαμπι έγραψε: «Οι ενέργειες όσων διέπραξαν αυτή τη φρικτή πράξη τρομοκρατίας, η οποία είχε ως στόχο τον εκφοβισμό και την παρενόχληση αυτής της οικογένειας, είναι αηδιαστικές».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοια τραμπουκική συμπεριφορά».


Παράλληλα, ο Χάκαμπι υπερασπίστηκε τις ισραηλινές αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας μετέβησαν στην Κούσρα κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πρεσβείας «για να απομακρύνουν τους Ισραηλινούς τρομοκράτες που το κάνουν αυτό», δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο που εμφανίζει ισραηλινά άρματα μάχης να εισέρχονται στο χωριό.

Ένα συστηματικό μοτίβο εκτοπισμού

Η Κούσρα εμπίπτει στην Περιοχή Β της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, η οποία τυπικά τελεί υπό την πολιτική διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το χωριό έχει γίνει συχνά στόχος επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού ενός νεόδμητου τζαμιού τον περασμένο μήνα.

Στο γειτονικό χωριό Τζαλούντ, μια παρόμοια πολιορκία διάρκειας δύο εβδομάδων τον Ιούλιο ανάγκασε δύο παλαιστινιακές οικογένειες να εγκαταλείψουν τη γη τους, την οποία στη συνέχεια κατέλαβαν έποικοι.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η τακτική αυτή αποτελεί οργανωμένη προσπάθεια βίαιου εκτοπισμού τους και κατάληψης της γης τους.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σήμερα, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη -οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου- παράλληλα με περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους, σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

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