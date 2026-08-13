Δυτική Όχθη: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία Παλαιστινίων από Ισραηλινούς εποίκους – Τέσσερις ημέρες εγκλωβισμένοι χωρίς νερό και ρεύμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται το χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου Ισραηλινοί έποικοι έχουν εγκλωβίσει οικογένειες Παλαιστινιών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, διακόπτοντας την παροχή νερού και ρεύματος.

Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε την επέμβαση του ισραηλινού στρατού που επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά και την πρωτοφανή, οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ, ο οποίος χαρακτήρισε τη δράση των εποίκων «πράξη τρομοκρατίας».

For five consecutive days, Israeli settler terrorists are surrounding the home of an American citizen in the Palestinian village of Qusra in the occupied West Bank, leaving the family trapped inside their own home. Στις φλόγες η βόρεια Δυτική Όχθη: Εκκενώσεις ισραηλινών οικισμών και δύο τραυματίες πυροσβέστες Yes, the owner of this house is an American citizen. For five… pic.twitter.com/iaPyeISGzj — Ihab Hassan (@IhabHassane) August 12, 2026

Τέσσερις ημέρες υπό πολιορκία

Η κρίση ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, όταν Ισραηλινοί έποικοι έκλεισαν τον δρόμο πρόσβασης σε τρία παλαιστινιακά σπίτια στην περιοχή Ρας αλ-Άιν του χωριού Κούσρα, νότια της Ναμπλούς.

Οι έποικοι έστησαν σκηνή και προσωρινές κατασκευές στις αυλές των σπιτιών, αρνούμενοι να επιτρέψουν την είσοδο ή την έξοδο σε οποιονδήποτε, ενώ νωρίτερα είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

A Palestinian family is besieged by the IDF and settler terrorists in Qusra, in the West Bank. No one is allowed in or out: no food, no ambulances, no journalists. This is a new method for carrying out the same policy: forcing Palestinians off their land. Here’s how it works🧵 pic.twitter.com/mYdpg3NlSb — Breaking the Silence (@BtSIsrael) August 11, 2026



Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι περίπου 15 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, παραμένουν «παγιδευμένοι μέσα στα σπίτια τους σε καθεστώς τρόμου, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και χωρίς πρόσβαση σε νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα».

Ανάμεσα στους παγιδευμένους βρίσκεται η οικογένεια του Λουάι Ρίντι, ενός Αμερικανοπαλαιστίνιου που κατέχει ένα από τα σπίτια στο χωριό.

Colonial Israeli settlers place a fence around a Palestinian home they have been besieging for weeks in the village of Qusra, southeast of Nablus, in the occupied West Bank. pic.twitter.com/FMyK9QdgtL — Quds News Network (@QudsNen) August 12, 2026



Μιλώντας στο Al Jazeera από το Τολέδο των ΗΠΑ, ο Ρίντι ανέφερε ότι ο αδελφός του, Κουσάι Αμπού Ρίντα, και ο 18χρονος ανιψιός του, Αχμέντ, παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια στηρίζεται σε ένα προσωρινό ηλιακό σύστημα και σε νερό που είχε απομείνει σε πηγάδι από τον χειμώνα. «Δεν θέλει [ο Κουσάι Αμπού Ρίντα] να εγκαταλείψει το σπίτι. Διότι αν φύγει από το σπίτι, οι έποικοι θα το καταλάβουν αμέσως», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Αΐσα Αμπού Ρίντα, Παλαιστίνια που τελεί υπό πολιορκία στο χωριό, δήλωσε κατηγορηματικά στο Al Jazeera: «Δεν θα φύγουμε από το σπίτι μας, ό,τι κι αν συμβεί».

Επιδρομή, απαγόρευση κυκλοφορίας και στρατιώτες σε ρόλο… συμπαραστάτη

Την Πέμπτη, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στην Κούσρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο Anadolu ότι μεγάλη στρατιωτική δύναμη με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα εισέβαλε στην κωμόπολη, διέταξε το κλείσιμο των καταστημάτων και επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη, Νίντα Ιμπραχίμ, περιέγραψε την εικόνα αποκλεισμού: «Προσπαθούμε να φτάσουμε στην Κούσρα μέσω των δρόμων. Όμως κάθε είσοδος προς την Κούσρα έχει αποκλειστεί από τον ισραηλινό στρατό. Και αυτό γίνεται συνήθως για να εμποδιστούν άλλοι Παλαιστίνιοι να έρθουν και να προσφέρουν βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες».

«Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για τρεις οικογένειες παγιδευμένες στα σπίτια τους, αλλά για ένα ολόκληρο χωριό που βρίσκεται υπό πολιορκία για κάτι που δεν έκανε».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι απέστειλε πρόσθετα στρατεύματα στην Κούσρα «για την εκτέλεση αμυντικών αποστολών και περιπολιών στην περιοχή, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και την προστασία της περιοχής».

Ωστόσο, η στάση των ισραηλινών δυνάμεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς βίντεο από τις προηγούμενες ημέρες έδειξε Ισραηλινούς στρατιώτες να συμμετέχουν σε πρωινή προσευχή μαζί με τους εποίκους μέσα στη σκηνή που είχαν στήσει στην αυλή των Παλαιστινίων.

1/ This is absolute madness. For three consecutive days, Israeli settlers have been besieging a Palestinian family inside their own home in Qusra, in the occupied West Bank. Yousef Hassan, his wife and their two daughters, only two and four years old, are trapped as Israeli… pic.twitter.com/iYVjou6Wvx — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) August 12, 2026



Ο στρατός ανακοίνωσε ότι λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά του προσωπικού που εμπλέκεται.

Παράλληλα, την Τετάρτη οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να απομακρύνουν τους εποίκους.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι ο στρατός και η αστυνομία προσπάθησαν εκ νέου να «εκκενώσουν τους εποίκους» τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά εκείνοι παρέμειναν στο σημείο.

The Palestinian family is still trapped inside their home, without food or water. Israeli settlers rotate the siege in organized shifts, blocking anyone from reaching the house in the town of Qusra, south of Nablus. The settlers attack the house in waves, throwing stones and… https://t.co/cv9fRXpkFW pic.twitter.com/4myZlxrvBh — FlyingBeagle “Abu Alya” (@FlyingBeagle_) August 13, 2026



Αργότερα την Πέμπτη, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αποσυναρμολόγησε «δύο παράνομα φυλάκια στις παρυφές των περιοχών Κούσρα και Τζαλούντ», κατέσχεσε εξοπλισμό και προσήγαγε έναν Ισραηλινό.

«Καθαρή τρομοκρατία»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χάκαμπι, ευαγγελικός χριστιανός πάστορας και διαχρονικός υποστηρικτής των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, προέβη σε ασυνήθιστα αυστηρή κριτική, καθώς ένα από τα πολιορκημένα σπίτια ανήκει σε Αμερικανό πολίτη παλαιστινιακής καταγωγής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χάκαμπι έγραψε: «Οι ενέργειες όσων διέπραξαν αυτή τη φρικτή πράξη τρομοκρατίας, η οποία είχε ως στόχο τον εκφοβισμό και την παρενόχληση αυτής της οικογένειας, είναι αηδιαστικές».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοια τραμπουκική συμπεριφορά».

This is another lie. @usembassyjlm has been VERY involved & the IDF & Israel Police have gone at our request to remove the Israeli terrorists doing this. The actions of those doing this to this family’s home is criminal. The WH hasn’t “intervened” because we have kept DC… https://t.co/qrfnCYcOtB — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026



Παράλληλα, ο Χάκαμπι υπερασπίστηκε τις ισραηλινές αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας μετέβησαν στην Κούσρα κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πρεσβείας «για να απομακρύνουν τους Ισραηλινούς τρομοκράτες που το κάνουν αυτό», δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο που εμφανίζει ισραηλινά άρματα μάχης να εισέρχονται στο χωριό.

Here is evidence that @IDF & @israelpolice went to Qusra to remove illegal trespassers there to intimidate Palestinian residents. It’s just not accurate to say @Israel nor @usembassyjlm did nothing to protect Palestinian homeowners/US citizens. pic.twitter.com/UMKyHqdtFJ — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

Ένα συστηματικό μοτίβο εκτοπισμού

Η Κούσρα εμπίπτει στην Περιοχή Β της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, η οποία τυπικά τελεί υπό την πολιτική διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το χωριό έχει γίνει συχνά στόχος επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού ενός νεόδμητου τζαμιού τον περασμένο μήνα.

Στο γειτονικό χωριό Τζαλούντ, μια παρόμοια πολιορκία διάρκειας δύο εβδομάδων τον Ιούλιο ανάγκασε δύο παλαιστινιακές οικογένειες να εγκαταλείψουν τη γη τους, την οποία στη συνέχεια κατέλαβαν έποικοι.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η τακτική αυτή αποτελεί οργανωμένη προσπάθεια βίαιου εκτοπισμού τους και κατάληψης της γης τους.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σήμερα, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη -οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου- παράλληλα με περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους, σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.