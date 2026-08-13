Κάνσας: Βίντεο πυροδοτεί σενάρια για την πρώτη σπάνια πτήση του αεροσκάφους 6ης γενιάς «B-21 Raider»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα μυστηριώδες αεροσκάφος που καταγράφηκε σε βίντεο να πετά κοντά σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κάνσας πυροδότησε έντονες εικασίες ότι πρόκειται για το άκρως απόρρητο και πανάκριβο stealth βομβαρδιστικό B-21 Raider.

Το σπάνιο αυτό οπτικό υλικό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αναλυτών και παρατηρητών, καθώς το νέο απόκτημα της αμερικανικής Αεροπορίας ελάχιστες φορές έχει εμφανιστεί σε πτήση.

Το βίντεο και τα σενάρια

Το βίντεο, το οποίο λήφθηκε την Τρίτη κοντά στην αεροπορική βάση Wichita, προβάλλει ένα μεγάλο γκρι αεροσκάφος με σιλουέτα που μοιάζει εκπληκτικά με αυτή ενός stealth βομβαρδιστικού να σκίζει τον ουρανό.

Mysterious aircraft was spotted flying over McConnell Air Force Base in Kansas, fueling speculation that it may have been a rare glimpse of America’s costly, top-secret B-21 Raider stealth bomber – reports (📹 justind8036) pic.twitter.com/ZGTBDOAddI — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 12, 2026



Παρόλο που το αεροσκάφος δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, πολλοί πιστεύουν ότι η εγγύτητά του στην αεροπορική βάση McConnell υποδηλώνει πως επρόκειτο για δοκιμαστική πτήση του σπάνια εμφανιζόμενου B-21 Raider.

Σύμφωνα με την αμερικανική Αεροπορία, το νέο αυτό αεροσκάφος υψηλής τεχνολογίας είναι ένα «πυρηνικά ικανό, διεισδυτικό stealth βομβαρδιστικό κρούσης», με μέση τιμή ανά μονάδα που φτάνει τα 692 εκατομμύρια δολάρια.

👀 World’s first 6th-generation” B-21 Raider spotted? The U.S. Air Force’s highly secretive nuclear-capable stealth bomber was seen flying over a base in Kansas, offering another rare glimpse of America’s next-generation strategic weapon. pic.twitter.com/uR0BrVHMUG — Kailash Vashi (@KailashVashi) August 13, 2026



Ο δημοσιογράφος του OutKick, Ντέιβιντ Χούκστεντ, έγραψε στο Fox News σχετικά, υποστηρίζοντας ότι μια αντανάκλαση στο παράθυρο ταιριάζει με τα όσα είναι γνωστά για το αεροσκάφος.

«Φαίνεται πολύ πιθανό να είναι το νέο stealth βομβαρδιστικό της Αμερικής – το B-21 Raider», δήλωσε.

«Θεωρητικά, θα μπορούσε επίσης να είναι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) RQ-170 ή το RQ-180, την ύπαρξη του οποίου η κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Άλλοι παρατηρητές, ωστόσο, υποστήριξαν ότι το σχήμα του αεροσκάφους που εντοπίστηκε ταιριάζει περισσότερο με το σχεδόν 30 ετών βομβαρδιστικό B-2, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά ανεφοδιασμό στην αεροπορική βάση McConnell.

Το B-21 Raider και τα μελλοντικά σχέδια

To B-21 Raider, αναφέρει η New York Post, αποτελεί το πρώτο νέο βομβαρδιστικό μακράς εμβέλειας των ΗΠΑ μετά το B-2, ενώ οι προηγούμενες πτητικές του δοκιμές είχαν αναφερθεί στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.

Η σύμβαση για την κατασκευή του ανατέθηκε στη Northrop Grumman το 2015. Το αεροσκάφος ονομάστηκε έτσι προς τιμήν των διάσημων «Doolittle Raiders» που πραγματοποίησαν την πρώτη αεροπορική επίθεση στην Ιαπωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αποτελεί το πρώτο αεροσκάφος έκτης γενιάς στον κόσμο και αποκαλύφθηκε επίσημα στο κοινό το 2022.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούν απόρρητες τις περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το B-21, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για το πότε θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακό.

Αν και εμφανίζεται σπάνια σε πραγματική πτήση, η Αεροπορία έχει δηλώσει ότι αναμένει το stealth βομβαρδιστικό να ενταχθεί σε υπηρεσία εντός της επόμενης δεκαετίας.

Τέλος, η Αεροπορία έχει γνωστοποιήσει ότι στοχεύει στην αγορά τουλάχιστον 100 αεροσκαφών B-21, τα οποία θα επιχειρούν παράλληλα με τον υπάρχοντα στόλο των 76 εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών B-52 Stratofortress.