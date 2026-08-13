Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Η 7χρονη Πατρίτσια επιστρέφει με ειδικό ασθενοφόρο στη Μολδαβία – Η συγκινητική ανάρτηση του Προξενείου

Στη Μολδαβία επιστρέφει την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η 7χρονη Πατρίτσια Σύρμπου, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, μετά το τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική που κόστισε τη ζωή στους δύο γονείς της και στη μόλις έξι μηνών, αδελφή της.

Η μικρή Πατρίτσια, αναμένεται να αναχωρήσει το πρωί της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό το Κισινάου, με ειδικό ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία, αποκλειστικά για τη μεταφορά της. Μαζί της θα βρίσκεται τετραμελής ιατρική ομάδα, με επικεφαλής τον γιατρό Dumitru Carasic, η οποία θα έχει την ευθύνη της φροντίδας της, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Την επιστροφή της 7χρονης στη χώρα της ανακοίνωσε το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, διά του Επίτιμου Προξένου Γιώργου Χ. Παλάζη, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συνέβαλαν στη φροντίδα, την υποστήριξη και την ασφαλή μεταφορά της.

Η συγκινητική αναφορά του Προξενείου

Το Επίτιμο Προξενείο, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε συνεχή συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Αθήνα και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα για την Πατρίτσια και η ασφαλής επιστροφή της στην πατρίδα της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε προς τον διευθυντή, τους θεράποντες ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και το σύνολο του προσωπικού του Παιδοχειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για τη φροντίδα που παρείχαν στη μικρή καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, αλλά και για την ανθρωπιά και τη συμπαράστασή τους.

Το Προξενείο έκανε παράλληλα, ειδική αναφορά στην έμπρακτη στήριξη που προσέφεραν άνθρωποι και φορείς της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας στην 7χρονη και την οικογένειά της, σημειώνοντας πως η αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε, «αποτελεί μήνυμα ανθρωπιάς και τιμά τις σχέσεις φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας».

Ακολουθεί η εκτενής ανάρτηση του Προξενείου

«Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για τη στήριξη στην Πατρίτσια Σύρμπου

Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2026

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, διά του Επίτιμου Προξένου κ. Γεωργίου Χ. Παλάζη, εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν έμπρακτα στη φροντίδα, την υποστήριξη και την ασφαλή μεταφορά της μικρής Πατρίτσια Συρμπου, μετά το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα της 15ης Ιουλίου 2026.

Το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των δύο γονέων της Πατρίτσιας, καθώς και της μόλις έξι μηνών αδελφής της, συγκλόνισε βαθιά την ελληνική κοινωνία και προκάλεσε αισθήματα οδύνης και συμπαράστασης σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή, το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν σε συνεχή και στενή συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Αθήνα, καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας για την Πατρίτσια και την ασφαλή επιστροφή της στην πατρίδα της.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, το Επίτιμο Προξενείο ανακοινώνει ότι η Πατρίτσια πρόκειται να αναχωρήσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, το πρωί, από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Κισινάου της Μολδαβίας.

Η μεταφορά της θα πραγματοποιηθεί με ειδικό ασθενοφόρο, το οποίο απεστάλη από τη Μολδαβία για τον συγκεκριμένο σκοπό, και θα γίνει από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης προς το Κισινάου, συνοδευόμενη από τετραμελή ιατρική ομάδα. Επικεφαλής της ιατρικής αποστολής είναι ο ιατρός κ. Dumitru Carasic.

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη απευθύνει ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες προς τον Διευθυντή, τους θεράποντες ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και το σύνολο του προσωπικού του Παιδοχειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για την αμέριστη φροντίδα, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά και τη συγκινητική συμπαράσταση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Πατρίτσιας.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη και φορτισμένη συγκυρία, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου απέδειξε ότι η υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση μπορεί να συνυπάρχει με την ανθρωπιά, την ευαισθησία και την ανιδιοτελή προσφορά. Η συμβολή τους υπήρξε ανεκτίμητη και αποτελεί έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς την Iole Travel και ιδιαιτέρως προς την κα. Ρεβενικιώτου, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και με ιδιαίτερη ευαισθησία στο αίτημα του Επίτιμου Προξενείου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξεύρεση δύο δίκλινων δωματίων στο Egnatia Hotel, για τη διαμονή και την ανάπαυση της τετραμελούς ιατρικής ομάδας που θα συνοδεύσει την Πατρίτσια στο δύσκολο ταξίδι της επιστροφής στη Μολδαβία.

Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες απευθύνονται στον Διευθυντή του Egnatia Hotel, κ. Αντώνιο Λόρτο, για την ευγενική του προσφορά και την παραχώρηση των δωματίων στην ιατρική αποστολή.

Η έμπρακτη αυτή υποστήριξη, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική αποστολή, συνέβαλε ουσιαστικά στην εξασφάλιση αξιοπρεπών και κατάλληλων συνθηκών ξεκούρασης για την τετραμελή ιατρική ομάδα, η οποία αναλαμβάνει τη μεταφορά της Πατρίτσιας από τη Θεσσαλονίκη στο Κισινάου.

Παράλληλα, το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη μερίμνησε για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου στάθμευσης, για το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου, για το ασθενοφόρο που θα αφιχθεί από τη Μολδαβία. Ο χώρος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Egnatia Hotel, όπου θα διαμείνει η ιατρική αποστολή, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή προετοιμασία και αναχώρηση της Πατρίτσιας το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου με τελικό προορισμό το Κισινάου.

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι, σε αυτή τη βαθιά οδυνηρή στιγμή, η έμπρακτη συμπαράσταση των ανθρώπων και των φορέων που στάθηκαν στο πλευρό της Πατρίτσιας υπερβαίνει τα όρια μιας απλής υποχρέωσης ή μιας θεσμικής συνεργασίας.

Αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού προς ένα παιδί που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη εκφράζει την ειλικρινή και βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους τους ανθρώπους, τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους επαγγελματίες και τους φορείς που συνέβαλαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στην προσπάθεια αυτή.

Η αλληλεγγύη που επιδείχθηκε από την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα μήνυμα ανθρωπιάς που τιμά ιδιαίτερα τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Για το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη

Γεώργιος Χ. Παλάζης

Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας»

Στο πλευρό της η θεία της

Στο πλευρό της Πατρίτσια, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η θεία της, η οποία έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την ανατροφή της, μετά την οικογενειακή τραγωδία.

Η 7χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ακολούθως νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου.

Αργότερα επέστρεψε στο Παπαγεωργίου, όπου συνέχισε τη νοσηλεία της μέχρι και την προγραμματισμένη μεταφορά της στη Μολδαβία.

Το χρονικό του τροχαίου που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η οικογένεια από τη Μολδαβία βρισκόταν για διακοπές στη Χαλκιδική όταν, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου.

Η 28χρονη μητέρα και η μόλις έξι μηνών κόρη της, έχασαν τη ζωή τους, επί τόπου. Ο 35χρονος πατέρας της οικογένειας, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Η Πατρίτσια ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας, που επέζησε από το δυστύχημα. Μετά την πολυήμερη νοσηλεία και την κρίσιμη περίοδο της αποκατάστασής της υγείας της, επιστρέφει πλέον στη Μολδαβία.