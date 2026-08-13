Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «ψευδείς πληροφορίες» και «στρατηγικά λάθη» των μυστικών υπηρεσιών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με νέες δηλώσεις συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική ηγεσία αμφισβητεί ανοιχτά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου στη θαλάσσια δίοδο, αποδίδοντας τις θέσεις του Λευκού Οίκου σε εσφαλμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι υπέπεσαν σε σοβαρούς, στρατηγικούς λανθασμένους υπολογισμούς σχετικά με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας ελαττωματικών αναφορών των μυστικών υπηρεσιών τους.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «εδώ και καιρό έχουν κάνει υπολογισμούς βασισμένους σε λάθη λόγω αποτυχιών των μυστικών υπηρεσιών», συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που εξαπέλυσαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «έναν ακόμη μεγαλύτερο λανθασμένο υπολογισμό».

«Χειρότερες από τις ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι οι ψευδείς πληροφορίες», πρόσθεσε.

Το Ορμούζ είναι «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν»

Από την πλευρά του, ο Χοτζατολεσλάμ Χοσεΐν Ταέμπ, διοικητής της παραστρατιωτικής Δύναμης Μπασίτζ -η οποία είναι συνδεδεμένη με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)- διαμήνυσε ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης.

Όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Ταέμπ δήλωσε: «Σήμερα βλέπετε ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκοντα υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και η χώρα μας συνεχίζει την πορεία της με απόλυτη ασφάλεια».

«Οι Αμερικανοί είδαν τη δύναμη της Ισλαμικής Επανάστασης», σχολίασε αιχμηρά.

#BREAKING :🇺🇸🇮🇷 Hojjatoleslam Hossein Taeb, the commander of the paramilitary Basij Organisation – an affiliate of the #IRGC – says the Strait of #Hormuz is “under #Iran control and management”. pic.twitter.com/lqGtr9owSx — Live BRICS News (@bricsInfoo) August 13, 2026



Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μόλις μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social ότι η χώρα του έχει τον «απόλυτο έλεγχο» της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού.

«Οι ΗΠΑ έπεσαν στην παγίδα»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην Ιρανός διπλωμάτης Αμπάς Χαμεγιάρ, μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποτύχει «στη δοκιμασία του οικονομικού και στρατιωτικού πολέμου» κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποταχθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις ή φιλοδοξίες.

Ο Χαμεγιάρ εξήγησε ότι τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν ως «χαρτί αποτροπής που πέτυχε να αλλάξει την πορεία της επιθετικότητας και να επιβάλει εκ νέου τους κανόνες εμπλοκής».

Ασκώντας κριτική στην στάση της Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αθέτησαν τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι οι υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρωθούν μόνο μέσω σοβαρών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με καλή πίστη.

Καταλήγοντας, ο πρώην διπλωμάτης εκτίμησε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου οι ΗΠΑ «έπεσαν τελικά στην παγίδα των Στενών του Ορμούζ».