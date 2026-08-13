Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «ψευδείς πληροφορίες» και «στρατηγικά λάθη» των μυστικών υπηρεσιών

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, με την ιρανική ηγεσία να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «ψευδείς πληροφορίες» και «στρατηγικά λάθη» λόγω εσφαλμένων αναφορών των μυστικών υπηρεσιών. Το Ιράν επιμένει ότι η θαλάσσια δίοδος βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση της Τεχεράνης, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Γενεύη ουρανίο Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ιρανική ηγεσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για «ψευδείς πληροφορίες» και «στρατηγικά λάθη» σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, αποδίδοντας τις θέσεις του Λευκού Οίκου σε εσφαλμένες εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών.
  • Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας», αμφισβητώντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου.
  • Πρώην Ιρανός διπλωμάτης εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «έπεσαν τελικά στην παγίδα των Στενών του Ορμούζ», τα οποία λειτουργούν ως «χαρτί αποτροπής» έναντι της αμερικανικής επιθετικότητας.

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Με νέες δηλώσεις συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

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Η ιρανική ηγεσία αμφισβητεί ανοιχτά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου στη θαλάσσια δίοδο, αποδίδοντας τις θέσεις του Λευκού Οίκου σε εσφαλμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι υπέπεσαν σε σοβαρούς, στρατηγικούς λανθασμένους υπολογισμούς σχετικά με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας ελαττωματικών αναφορών των μυστικών υπηρεσιών τους.

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Ο Αραγτσί σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «εδώ και καιρό έχουν κάνει υπολογισμούς βασισμένους σε λάθη λόγω αποτυχιών των μυστικών υπηρεσιών», συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που εξαπέλυσαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «έναν ακόμη μεγαλύτερο λανθασμένο υπολογισμό».

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«Χειρότερες από τις ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι οι ψευδείς πληροφορίες», πρόσθεσε.

Το Ορμούζ είναι «υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν»

Από την πλευρά του, ο Χοτζατολεσλάμ Χοσεΐν Ταέμπ, διοικητής της παραστρατιωτικής Δύναμης Μπασίτζ -η οποία είναι συνδεδεμένη με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)- διαμήνυσε ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης.

Όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Ταέμπ δήλωσε: «Σήμερα βλέπετε ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκοντα υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και η χώρα μας συνεχίζει την πορεία της με απόλυτη ασφάλεια».

«Οι Αμερικανοί είδαν τη δύναμη της Ισλαμικής Επανάστασης», σχολίασε αιχμηρά.


Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μόλις μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social ότι η χώρα του έχει τον «απόλυτο έλεγχο» της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού.

«Οι ΗΠΑ έπεσαν στην παγίδα»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην Ιρανός διπλωμάτης Αμπάς Χαμεγιάρ, μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποτύχει «στη δοκιμασία του οικονομικού και στρατιωτικού πολέμου» κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποταχθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις ή φιλοδοξίες.

Ο Χαμεγιάρ εξήγησε ότι τα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν ως «χαρτί αποτροπής που πέτυχε να αλλάξει την πορεία της επιθετικότητας και να επιβάλει εκ νέου τους κανόνες εμπλοκής».

Ασκώντας κριτική στην στάση της Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αθέτησαν τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι οι υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρωθούν μόνο μέσω σοβαρών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με καλή πίστη.

Καταλήγοντας, ο πρώην διπλωμάτης εκτίμησε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου οι ΗΠΑ «έπεσαν τελικά στην παγίδα των Στενών του Ορμούζ».

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