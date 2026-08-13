Ολλανδία: Παιδικές φίλες ανακάλυψαν μέσω τεστ DNA ότι είναι αδελφές, 40 χρόνια μετά την υιοθεσία τους

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Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης, μοίρας και αναζήτησης ριζών ήρθε στο φως στην Ολλανδία, όταν δύο γυναίκες που γνωρίστηκαν στην εφηβεία τους και συνδέθηκαν με μια «αδικαιολόγητη» οικειότητα, ανακάλυψαν τέσσερις δεκαετίες μετά την υιοθεσία τους ότι είναι βιολογικές αδερφές.

Το τεστ DNA που έκαναν συμπλήρωσε τελικά το «χαμένο κομμάτι» της ταυτότητάς τους.

Η υιοθεσία από την Ινδία και η πρώτη συνάντηση

Η Μίνα και η Μινάλ υιοθετήθηκαν από ένα ορφανοτροφείο στην Ινδία πριν από 40 χρόνια και μεγάλωσαν σε απόσταση 160 χιλιομέτρων η μία από την άλλη στην Ολλανδία.

Όπως εξομολογήθηκαν, και οι δύο βίωναν συναισθήματα μοναξιάς και μια έντονη επιθυμία να βρουν απαντήσεις για τις βιολογικές τους οικογένειες.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1996 σε μια συνάντηση για υιοθετημένα παιδιά, όπου ένιωσαν μια ισχυρή έλξη η μία για την άλλη, χωρίς να γνωρίζουν ότι ήταν αδελφές.

Ο κόσμος σχολίαζε το πόσο πολύ έμοιαζαν, με τα δύο κορίτσια να αποκαλούν η μία την άλλη «αδελφούλα».

Στην πορεία έχασαν την επαφή τους για 15 χρόνια, πριν μάθουν τον Απρίλιο, μέσω ενός τεστ DNA της εταιρείας MyHeritage, ότι ήταν 100% βιολογικές αδελφές.

«Ήμασταν αδελφές αλλά δεν το γνωρίζαμε»

Η 44χρονη Μινάλ Τάισεν, η οποία ζει πλέον στη Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους τους, καθόταν στον καναπέ της τον Απρίλιο όταν χτύπησε το τηλέφωνό της με τα αποτελέσματα του DNA.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε η ίδια.

Η Τάισεν δεν είχε συνειδητοποιήσει αμέσως ότι επρόκειτο για το ίδιο έφηβο κορίτσι με το οποίο είχε νιώσει ότι υπήρχε τόση «χημεία» μεταξύ τους πριν από 30 χρόνια, μέχρι που τη βρήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοίταξε τις φωτογραφίες της.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε κανένα αρχείο ή στοιχεία για τους βιολογικούς της συγγενείς και, παρότι ένιωθε την αγάπη της θετής της οικογένειας, τη βασάνιζε μια επίμονη μοναξιά σε όλη της τη ζωή.

Στην πρώτη τους συνάντηση αφότου έμαθαν ότι είναι αδελφές, στο ‘s-Hertogenbosch της Ολλανδίας, οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, γέλασαν και έκλαψαν μαζί, ενώ έβγαλαν μια φωτογραφία χαμογελώντας πλατιά.

Η 43χρονη Μίνα Γκέλτινκ, μητέρα τριών παιδιών, ανέφερε συγκινημένη στη γεμάτη δάκρυα επανένωσή τους την Τρίτη: «Όταν σε βλέπω, είναι σαν να βρίσκομαι στο σπίτι μου».

«Για χρόνια ένιωθα ένα κενό στην καρδιά μου», πρόσθεσε η Γκέλτινκ. «Είναι σαν να βρέθηκε ένα χαμένο κομμάτι του παζλ».

Από την πλευρά της, η Τάισεν σημείωσε: «Ήμασταν φίλες πριν γίνουμε αδελφές. Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν το γνωρίζαμε».